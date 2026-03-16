Fernando Alonso no se calla tras lo ocurrido con Cadillac en pista

Fernando Alonso volvió a protagonizar uno de los momentos más comentados del Gran Premio. El piloto español mostró su frustración en pista con un gesto irónico que rápidamente se hizo viral entre los aficionados de la Fórmula 1.

Un gesto que refleja la frustración en Aston Martin

Fernando Alonso es conocido por su carácter competitivo y por no ocultar nunca lo que siente cuando algo no funciona. En el último Gran Premio de Fórmula 1 volvió a quedar claro. El piloto asturiano protagonizó un gesto que rápidamente llamó la atención del paddock y de los aficionados. Durante la carrera, Alonso vivió una situación complicada al volante de su Aston Martin. Tras un inicio prometedor en el que llegó a situarse en posiciones cercanas al top diez, el rendimiento del monoplaza fue cayendo con el paso de las vueltas.

La falta de ritmo del coche empezó a hacerse evidente frente a otros equipos de la parrilla. La situación llegó a un punto especialmente llamativo cuando los nuevos monoplazas de Cadillac comenzaron a acercarse peligrosamente.

👋 Fernando Alonso saluda a Checo Pérez cuando este le adelanta#F1 #ChineseGP 🇨🇳pic.twitter.com/lPmTxeSfqL — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) March 15, 2026

En ese momento se produjo una escena que muchos interpretaron como una mezcla de ironía y frustración. Cuando uno de los pilotos logró adelantarle en pista, Alonso reaccionó levantando la mano y realizando un saludo que muchos interpretaron como un gesto cargado de sarcasmo. La imagen se difundió rápidamente en redes sociales y se convirtió en uno de los momentos más comentados del Gran Premio.

Un inicio prometedor que terminó en problemas

La carrera no empezó mal para el piloto español. Fernando Alonso protagonizó una salida muy competitiva que le permitió ganar varias posiciones en los primeros metros de carrera. Durante las primeras vueltas llegó incluso a situarse cerca de la décima posición. Sin embargo, con el paso de las vueltas el rendimiento del Aston Martin empezó a caer. Otros monoplazas comenzaron a adelantarle mientras el ritmo del coche se volvía cada vez más complicado de mantener.

La estrategia de neumáticos tampoco ayudó. Alonso había comenzado la carrera con compuestos duros, una decisión que condicionó su estrategia durante la aparición del coche de seguridad. Mientras otros pilotos aprovecharon para entrar en boxes, el español tuvo que mantenerse en pista.

Cuando la carrera se reanudó, su desventaja de ritmo frente a otros equipos se hizo todavía más evidente. Fue entonces cuando llegaron varios adelantamientos consecutivos, incluido el de Cadillac. Ese momento provocó la reacción del piloto español, que saludó irónicamente cuando uno de los rivales pasaba por delante.

Un final complicado para el piloto español

Los problemas del Aston Martin no terminaron ahí. A medida que avanzaba la carrera, el monoplaza comenzó a presentar vibraciones cada vez más fuertes, algo que puso en peligro incluso la comodidad del piloto al volante.

Las vibraciones eran tan intensas que Alonso llegó a soltar el volante en algunas rectas para evitar daños físicos. La situación se volvió insostenible y el piloto terminó abandonando la carrera por motivos de seguridad. El resultado final dejó un sabor muy amargo dentro del equipo Aston Martin. Lo que comenzó como una carrera con cierta esperanza terminó convirtiéndose en una prueba más de que el equipo necesita encontrar soluciones urgentes.

Fernando Alonso, que siempre ha demostrado ser uno de los pilotos más competitivos de la Fórmula 1, volvió a dejar claro con su gesto que no está satisfecho con la situación actual. El campeonato aún tiene muchas carreras por delante, pero en el entorno del equipo británico saben que deberán mejorar el rendimiento del coche si quieren volver a luchar por posiciones importantes.