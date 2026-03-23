Giro en la F1: Max Verstappen podría cambiar de equipo

Max Verstappen atraviesa un inicio complicado en la temporada 2026 de Fórmula 1. Su situación en Red Bull y los rumores sobre su salida a otro equipo agitan el mercado de pilotos.

Un inicio de temporada lejos de su nivel habitual

La temporada 2026 de Fórmula 1 no está siendo la esperada para Max Verstappen. El piloto neerlandés, dominador de los últimos años en el Mundial, ha comenzado el curso con sensaciones muy diferentes a las habituales. Los números reflejan esa realidad. Tras las primeras carreras, Verstappen suma pocos puntos para lo que suele ser su rendimiento en Red Bull. Una situación que no solo preocupa en términos deportivos, sino que también ha abierto un debate sobre su futuro en la escudería.

El cambio de normativa en la Fórmula 1 ha sido uno de los factores clave. Verstappen no ha ocultado su incomodidad con el nuevo reglamento, y el rendimiento del monoplaza de Red Bull no ha estado a la altura de lo esperado.

Mientras tanto, otros equipos como Mercedes han dado un paso adelante. La escudería alemana, con pilotos como George Russell y Kimi Antonelli, está mostrando un nivel muy competitivo en el paddock, dominando en varios circuitos. Este nuevo escenario ha cambiado el equilibrio en el campeonato. Y cuando eso ocurre, los movimientos en el mercado de pilotos no tardan en aparecer.

Rumores de salida y la opción Mercedes

En medio de este contexto, los rumores sobre el futuro de Max Verstappen han empezado a ganar fuerza. Diversas voces dentro del mundo de la Fórmula 1 apuntan a un posible cambio de equipo del neerlandés.

Uno de los nombres que más ha llamado la atención es el de Damon Hill, campeón del mundo en 1996, quien ha dejado caer una posibilidad que ha sacudido el paddock: la llegada de Verstappen a Mercedes. La idea no es descabellada. Mercedes está construyendo un proyecto competitivo de cara a los próximos años y podría convertirse en el destino ideal para un piloto que busca volver a dominar el campeonato.

Además, el descontento de Verstappen en Red Bull, unido al crecimiento de Mercedes, crea un escenario propicio para un movimiento de este calibre. Un fichaje que, de producirse, cambiaría por completo el equilibrio de la Fórmula 1. Sin embargo, la operación no está exenta de incógnitas. La principal pregunta es clara: ¿qué piloto dejaría su asiento en Mercedes para hacer hueco a Verstappen?

🚨 | Damon Hill dice que Verstappen ira a mercedes, incluso si Russell es campeón.



🗣️ "Escuché pequeños rumores de que Max no está muy contento ahora en Red Bull".



"Firmara con Mercedes y el que se irá será Russell. Incluso si gana el mundial".



"George siempre es temporal". pic.twitter.com/ZOPZM8D74L — Max Argento 🇦🇷 (@MaxArgento33) March 22, 2026

Un posible efecto dominó en la Fórmula 1

El posible cambio de equipo de Max Verstappen no sería un movimiento aislado. En la Fórmula 1, una decisión de este nivel suele desencadenar una cadena de cambios en toda la parrilla.

En este caso, el nombre de George Russell aparece como uno de los posibles afectados. Según algunas informaciones, el piloto británico podría ser quien deje su asiento en Mercedes, incluso si sus resultados siguen siendo positivos. Este escenario generaría un efecto dominó en el mercado de pilotos, afectando a múltiples equipos y abriendo nuevas oportunidades en la parrilla.

Por ahora, todo se mueve en el terreno de los rumores. Pero lo que está claro es que la situación de Verstappen en Red Bull ya no es tan sólida como en temporadas anteriores.

La temporada 2026 acaba de empezar, pero el futuro ya se está escribiendo. Y en la Fórmula 1, cuando un piloto como Max Verstappen entra en juego en el mercado, todo puede cambiar en cuestión de semanas. El campeonato sigue en marcha, pero las miradas empiezan a ir más allá de la pista. Porque el próximo gran movimiento podría estar más cerca de lo que parece.