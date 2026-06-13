Russell golpea primero en Barcelona y Alonso sufre una clasificación de perros

a clasificación del Gran Premio de Cataluña dejó una de las sesiones más emocionantes de la temporada. Cuando todo apuntaba a una batalla cerrada entre Mercedes, McLaren y Red Bull, fue George Russell quien terminó llevándose el premio gordo con una vuelta magistral que le permitió conquistar la pole position en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El británico detuvo el cronómetro en 1:14.679 y superó por apenas 64 milésimas a Lewis Hamilton, que volvió a demostrar que sigue siendo uno de los pilotos más competitivos de la parrilla.

La sesión tuvo de todo: emoción, sorpresas, accidentes y una enorme decepción para la afición española. Mientras Russell celebraba en el garaje de Mercedes, los seguidores de Fernando Alonso y Carlos Sainz asistían con preocupación a una de las clasificaciones más complicadas para los pilotos nacionales en los últimos años.

Mercedes confirma su candidatura al triunfo

La gran noticia del sábado fue el extraordinario rendimiento de Mercedes. El equipo alemán monopolizó buena parte de la sesión y colocó a dos de sus pilotos entre los tres primeros de la parrilla. Russell firmó una vuelta prácticamente perfecta en el momento decisivo, mientras que el joven Kimi Antonelli, líder del campeonato, terminó tercero después de haber liderado provisionalmente la Q3 durante varios minutos.

“Ha sido una vuelta increíble”, comentaban desde el entorno de Mercedes tras una clasificación que confirma el salto de calidad del equipo en las últimas carreras. La escudería de Brackley parece haber encontrado el equilibrio perfecto con el nuevo reglamento y afronta la carrera con serias opciones de victoria.

Hamilton reaparece en el momento oportuno

Si Russell fue el héroe de la tarde, Hamilton protagonizó una de las historias más llamativas. El siete veces campeón del mundo logró una brillante segunda posición y compartirá la primera fila con su compatriota. Su rendimiento sorprendió incluso a sus propios ingenieros, especialmente después de un inicio de fin de semana discreto.

La combinación de experiencia, gestión de neumáticos y velocidad pura permitió al británico situarse por delante de Antonelli y presentar su candidatura para pelear por la victoria desde la salida.

Leclerc provoca la bandera roja y complica la Q3

Uno de los momentos clave de la clasificación llegó en los minutos finales de la Q3. Charles Leclerc perdió el control de su Ferrari y terminó contra las protecciones, provocando una bandera roja que alteró los últimos intentos de varios pilotos. El accidente dejó al monegasco en la décima posición y generó frustración en el garaje italiano.

La interrupción también perjudicó a algunos aspirantes a la pole que se encontraban mejorando sus registros, lo que añadió todavía más tensión a un desenlace ya de por sí espectacular.

Alonso y Sainz viven una pesadilla en casa

La cruz de la jornada fue para los pilotos españoles. Fernando Alonso sufrió enormemente con un Aston Martin que volvió a mostrar importantes carencias y quedó eliminado en la Q1. El asturiano arrancará desde el fondo de la parrilla tras una sesión marcada por la falta de ritmo y los problemas mecánicos que arrastra el equipo desde el inicio del campeonato.

Carlos Sainz tampoco encontró soluciones. El madrileño logró superar el primer corte, pero cayó en la Q2 y tendrá que comenzar la carrera desde la decimosexta posición. Un resultado muy alejado de las expectativas que había generado durante los entrenamientos libres.

Todo preparado para una carrera explosiva

Con Russell en la pole, Hamilton a su lado y Antonelli, Norris y Verstappen acechando desde las siguientes posiciones, el Gran Premio de Cataluña promete emociones fuertes desde la primera curva. La igualdad entre los principales equipos hace prever una estrategia decisiva y una batalla abierta por la victoria.

Barcelona ya tiene dueño en la clasificación. Ahora falta descubrir quién será capaz de convertir la velocidad del sábado en gloria el domingo.