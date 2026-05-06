¡Williams despierta! El equipo de Carlos Sainz Jr. empieza a asustar tras su gran salto en Miami

Williams Racing ha pasado de sufrir en las últimas posiciones a ilusionar en la Fórmula 1. El rendimiento mostrado en Miami confirma que el equipo británico empieza a encontrar el camino correcto.

Del caos de invierno a los puntos en Miami

Hace apenas unos meses, el panorama en Williams era preocupante. El monoplaza no respondía, las eliminaciones en Q1 parecían habituales y las dudas crecían dentro y fuera del garaje. Sin embargo, la carrera de Miami ha cambiado por completo el estado de ánimo del equipo.

Los puntos logrados por Carlos Sainz Jr. y Alexander Albon, noveno y décimo respectivamente, representan mucho más que un buen resultado puntual. Son la prueba de que el trabajo realizado en las últimas semanas empieza a dar frutos en una temporada que había comenzado entre problemas técnicos y frustración.

El propio James Vowles, jefe del equipo, reconoció públicamente las enormes dificultades que atravesaron durante el invierno. Según explicó, el desarrollo del coche fue extremadamente complejo y el proceso estuvo lleno de contratiempos. Aun así, en la fábrica nunca dejaron de trabajar para corregir errores y recuperar competitividad.

Williams aprovechó el último parón para introducir numerosas mejoras en el monoplaza. El objetivo era claro: entender mejor el comportamiento del coche y empezar a construir una base sólida de cara al resto del campeonato. Miami fue el primer gran indicador positivo.

Las mejoras empiezan a funcionar

Dentro del paddock, el cambio de Williams no ha pasado desapercibido. El equipo británico parece haber encontrado por fin una dirección técnica estable después de semanas marcadas por la incertidumbre.

James Vowles destacó especialmente el esfuerzo realizado por los ingenieros y mecánicos en la fábrica. Según explicó, fueron cinco semanas de trabajo intenso donde el equipo “agachó la cabeza” para centrarse únicamente en mejorar el rendimiento del coche. El resultado empieza a reflejarse tanto en el ritmo de carrera como en la confianza de los pilotos.

Uno de los principales problemas sigue siendo el sobrepeso del monoplaza. El equipo reconoce que todavía están lejos del objetivo ideal en este aspecto, algo que penaliza especialmente en circuitos donde la velocidad punta y la eficiencia aerodinámica resultan decisivas. Aun así, Williams ya ha conseguido reducir algunos kilos y espera seguir evolucionando en las próximas carreras.

La sensación general es optimista. El coche responde mejor, las mejoras aportan rendimiento real y los pilotos comienzan a sentirse más cómodos. Carlos Sainz, especialmente, parece cada vez más adaptado al proyecto y empieza a sacar el máximo rendimiento posible de un monoplaza que, poco a poco, deja de ser un problema.

Canadá, la próxima gran prueba

La siguiente parada será el Gran Premio de Canadá y en Williams ya preparan nuevas actualizaciones para seguir creciendo. Dentro del equipo existe la sensación de que todavía queda mucho margen de mejora y que este despertar es solo el comienzo.

El objetivo no es únicamente sumar puntos de forma ocasional, sino consolidarse en la zona media de la parrilla y acercarse progresivamente a equipos más competitivos. Para lograrlo, la estabilidad técnica y el desarrollo constante serán fundamentales.

La llegada de Carlos Sainz también ha generado un impacto importante a nivel interno. Su experiencia, capacidad de análisis y liderazgo están ayudando a acelerar el crecimiento del equipo en una etapa clave para el futuro de Williams.

Después de un inicio lleno de dudas, la escudería británica vuelve a ilusionar. Y en la Fórmula 1, cuando un equipo histórico empieza a despertar, el resto del paddock toma nota rápidamente.