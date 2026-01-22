Alarma en MotoGP: Jorge Martín vuelve a pasar por quirófano

El campeón del mundo de MotoGP vive un nuevo capítulo complicado. Jorge Martín ha decidido volver a operarse para dejar atrás una cadena de lesiones que ha marcado su temporada y preparar con garantías su regreso en 2026.

De tocar el cielo a una temporada marcada por el dolor

En el motociclismo de élite, la gloria y el sufrimiento suelen ir de la mano. Jorge Martín lo ha comprobado en primera persona. Tras proclamarse campeón del mundo de MotoGP en 2024, el piloto madrileño inició 2025 con la ambición lógica de quien quiere defender su corona. Sin embargo, el calendario aún no había arrancado cuando llegó el primer golpe.

Durante los test de Malasia, una caída severa obligó a Martín a pasar por quirófano antes incluso del inicio oficial del campeonato. El golpe fue duro, no solo a nivel físico, sino también mental. Aun así, fiel a su carácter competitivo, el piloto trabajó contrarreloj para reaparecer cuanto antes.

Su regreso se produjo en el Gran Premio de Qatar, pero el destino volvió a ser cruel. Una nueva caída le provocó la fractura de once costillas, una lesión de extrema dureza que derivó en otra operación. El cuerpo empezaba a pasar factura y la temporada ya se había torcido seriamente.

Japón, la clavícula y un adiós anticipado al curso

Cuando parecía que lo peor había pasado, llegó un nuevo revés. En el Gran Premio de Japón, disputado en Motegi, Jorge Martín se fue al suelo durante la carrera sprint. El diagnóstico fue demoledor: fractura de clavícula. A esas alturas, la continuidad del piloto en el campeonato quedó prácticamente descartada.

El propio Martín asumió que competir en esas condiciones no tenía sentido. El dolor persistía, la recuperación no era completa y el riesgo de recaídas era demasiado alto. La prioridad pasó a ser una sola: recuperarse bien, aunque eso implicara renunciar al resto de la temporada. Con el paso de los meses, quedó claro que algunas de aquellas lesiones no habían sanado al cien por cien. Lejos de forzar una vuelta precipitada, el piloto de San Sebastián de los Reyes optó por una solución definitiva.

Dos nuevas operaciones pensando ya en 2026

Según informan El Periódico y Motorsport, Jorge Martín se ha sometido recientemente a dos nuevas intervenciones quirúrgicas. La primera, en el escafoides de la mano izquierda, para corregir definitivamente la fractura sufrida en febrero de 2025. La segunda, en la clavícula derecha, dañada en el accidente de Motegi.

El objetivo es claro: eliminar los dolores persistentes y llegar en plenas condiciones físicas a 2026. Por este motivo, Martín no participará en los primeros test de Sepang, previstos del 3 al 5 de febrero en Malasia. Una ausencia prudente y consensuada con su entorno médico.

Eso sí, el plan sigue su curso. Se espera que el piloto español esté presente en los segundos test de Buriram, los días 21 y 22 de febrero. Allí comenzará a medir sensaciones con vistas al Gran Premio de Tailandia, que el 1 de marzo dará el pistoletazo de salida a la nueva temporada de MotoGP. Lejos de rendirse, Jorge Martín vuelve a demostrar que sabe cuándo atacar… y cuándo parar. El quirófano vuelve a ser parte del camino, pero esta vez con la mirada puesta en el resurgir definitivo. En MotoGP, la paciencia también es una forma de valentía.