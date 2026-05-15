Álex Márquez desvela el duro momento que atraviesa su hermano Marc

MotoGP echa mucho de menos a Marc Márquez. Cuando todo parecía que iba bien, al piloto español se le han complicado las cosas. Marc Márquez se pierde el Gran Premio de Cataluña tras pasar por quirófano y solucionar de una vez por todas los problemas físicos que lleva tiempo arrastrando. Su ausencia preocupa y su hermano Álex ha explicado cómo se encuentra Marc en estos momentos.

Marc Márquez solo piensa en recuperarse

La situación física de Marc sigue siendo delicada. El piloto tuvo que someterse a una intervención para retirarle un tornillo del hombro que le estaba afectando directamente a un nervio, además de solucionar molestias importantes en el pie.

Aunque la operación salió bien, el proceso de recuperación vuelve a obligarle a parar en un momento importante de la temporada. Y eso, evidentemente, afecta muchísimo a un piloto tan competitivo como él.

Álex Márquez fue muy claro cuando habló sobre el estado mental de su hermano. Según explicó el piloto de Gresini, ahora mismo Marc no piensa en el campeonato ni en luchar por el título. Su única prioridad es recuperarse bien y volver a sentirse físicamente preparado para competir otra vez al máximo nivel. Dentro del paddock existe bastante incertidumbre sobre cuándo podrá regresar realmente Marc Márquez. El objetivo inicial apunta a Mugello dentro de unas semanas, pero nadie quiere precipitarse porque la prioridad absoluta es evitar nuevos problemas físicos.

Álex Márquez también atraviesa un momento complicado

Mientras Marc sigue recuperándose, Álex Márquez intenta centrarse en su propia temporada. El piloto español sabe que Montmeló puede ser una buena oportunidad para reencontrarse con sus mejores sensaciones.

El circuito catalán siempre se le ha dado especialmente bien y él mismo reconoce que allí suele encontrar un estilo de pilotaje mucho más natural y cómodo. Esa tranquilidad puede ser muy importante después de varios Grandes Premios llenos de altibajos.

Porque aunque Álex ya consiguió una victoria esta temporada, su año está siendo bastante irregular. Las caídas y algunos errores importantes le han impedido tener continuidad dentro del campeonato. Ahora mismo ocupa posiciones alejadas de los grandes favoritos al título y necesita volver a sumar resultados sólidos cuanto antes si quiere engancharse de nuevo a la pelea importante dentro de MotoGP.

El paddock espera el regreso de Marc

La ausencia de Marc Márquez sigue siendo uno de los grandes temas dentro del campeonato. Más allá de rivalidades o colores, muchos pilotos reconocen que MotoGP cambia completamente cuando el ocho veces campeón no está en pista.

Marc continúa siendo una de las figuras más importantes del motociclismo mundial y su capacidad para competir incluso en situaciones extremas siempre ha generado admiración dentro del paddock. Por eso, las palabras de Álex han servido también para frenar algunas especulaciones que empezaban a aparecer sobre una posible lucha por el campeonato. El mensaje ha sido muy claro: ahora mismo Marc solo piensa en recuperarse bien.

El entorno del piloto prefiere ir paso a paso y no marcar fechas definitivas. Después de tantos problemas físicos en los últimos años, tanto Marc como su equipo saben perfectamente que cualquier precipitación puede salir muy cara.

Mientras tanto, MotoGP sigue esperando el regreso de una de sus grandes estrellas. Y aunque todavía queda incertidumbre sobre cuándo volverá exactamente, la sensación es que Marc Márquez sigue teniendo la misma ambición de siempre. Lo único que ha cambiado es que ahora necesita recuperar primero algo todavía más importante: volver a sentirse físicamente bien encima de la moto.