Bagnaia toca fondo en Ducati y enciende todas las alarmas

El inicio del Mundial de MotoGP deja dudas en Ducati y especialmente en Pecco Bagnaia, lejos de su mejor nivel. La caída en Brasil agrava la crisis del piloto italiano.

Un inicio preocupante para Ducati y Bagnaia

El arranque de temporada en MotoGP 2026 está lejos de lo esperado para Ducati, una de las marcas dominantes en los últimos años. Ninguno de sus pilotos ha conseguido marcar diferencias en las primeras citas del calendario, y en ese contexto, la situación de Pecco Bagnaia empieza a generar una preocupación real dentro del paddock.

El piloto italiano, campeón y referente del equipo en temporadas anteriores, no está encontrando sensaciones en carrera. La prueba de Brasil fue el reflejo más claro de este momento delicado: una caída inesperada, sin estar forzando al límite, dejó en evidencia que algo no funciona.

Lo más inquietante no es solo el resultado, sino el discurso posterior del propio piloto. Bagnaia reconoció que los problemas que arrastra son prácticamente los mismos que ya sufrió en MotoGP 2025. Una afirmación que enciende todas las alarmas en Ducati, ya que apunta a una falta de evolución en aspectos clave de la moto o de su adaptación. Con solo diez puntos sumados entre carreras y sprints, el balance es muy pobre para un piloto llamado a luchar por el título. De hecho, los datos lo sitúan como una de las Ducati con peor rendimiento en este inicio, algo impensable hace apenas unos meses.

💥 ¡CAÍDA DE PECCO BAGNAIA Y JORGE MIR!



➡️ La caída de Pecco ha sido en la 1, mientras que Mir se cayó en la curva 4.#MotoGP #BrazilianGP 🇧🇷 pic.twitter.com/y2tul1OZT0 — Rubén Canales (@RubCanales) March 22, 2026

Buenas sensaciones… que desaparecen en carrera

Uno de los grandes enigmas que rodea a Pecco Bagnaia es la diferencia entre su rendimiento en entrenamientos y lo que ocurre en carrera. Durante los test y sesiones previas, el italiano ha mostrado un nivel competitivo, rodando en posiciones delanteras y transmitiendo confianza.

Sin embargo, cuando llega el momento de la verdad, todo cambia. En Brasil, Bagnaia explicó que no logró entender las condiciones de pista y que, en lugar de atacar, estaba tratando simplemente de mantenerse en pie. Aun así, terminó en el suelo.

Esta falta de consistencia es lo que más preocupa. El propio piloto reconoce que no encuentra una explicación clara a lo que le está ocurriendo. Sus palabras reflejan frustración, pero también autocrítica. Sabe que debe mejorar, pero también deja entrever que el problema no depende únicamente de él. El contraste es evidente: buen ritmo en FP2, buenas sensaciones en el warm-up, pero errores en clasificación y dificultades tanto en la sprint como en la carrera principal. Una montaña rusa que impide consolidar resultados y que penaliza en la lucha por el campeonato.

💥 Se rumorea en el paddock que Francesco Bagnaia ha firmado un contrato de CUATRO temporadas con Aprilia.



➡️ Pedro Acosta lo tiene todo hecho con Ducati para sustituirle.



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Ducati, ante un problema que va más allá de un piloto

Aunque el foco esté en Bagnaia, lo cierto es que el problema parece más amplio. Ningún piloto de Ducati está brillando con claridad en este inicio de temporada, lo que sugiere que las dificultades pueden estar relacionadas con la moto o con la evolución técnica del equipo. Incluso nombres destacados como Marc Márquez no están logrando marcar diferencias de forma consistente, algo que refuerza la idea de que el rendimiento global de la marca no es el esperado.

En este contexto, la situación de Bagnaia se vuelve aún más delicada. No solo está lejos de su mejor versión, sino que además ve cómo sus rivales empiezan a tomar ventaja en la clasificación general del Mundial de MotoGP.

El margen de reacción existe, pero el tiempo apremia. Si Ducati no encuentra soluciones pronto, el campeonato podría complicarse antes de lo previsto. Y en ese escenario, Bagnaia necesita recuperar sensaciones cuanto antes. Porque más allá de los números, lo que está en juego es la confianza. Y en el mundo de la MotoGP, cuando un piloto pierde confianza, todo se vuelve mucho más difícil.