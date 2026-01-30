Bombazo en MotoGP: Jorge Martín, a un paso de firmar con Yamaha

El mercado de MotoGP empieza a agitarse antes de lo previsto. El futuro de Jorge Martín vuelve a situarse en el centro del paddock, con Yamaha muy cerca de cerrar uno de los movimientos más llamativos de la parrilla para las próximas temporadas.

Un efecto dominó que sacude la parrilla

Fabio Quartararo

Yamaha

Honda

Elya está en marcha y lo hace con un auténtico terremoto. Según diversas informaciones publicadas este jueves, el futuro deestaría lejos dea partir de 2026. El piloto francés, actual referente del equipo japonés, podría poner rumbo a, dejando un vacío de enorme peso dentro de la estructura de Iwata.

Ese movimiento provocaría una reacción inmediata. Tal y como apunta según Motorsport, el gran elegido para ocupar ese asiento sería Jorge Martín, campeón del mundo en 2024 y uno de los nombres propios del campeonato. Un fichaje que, de confirmarse, marcaría un antes y un después en la estrategia deportiva de Yamaha.

https://t.co/JYMMGdBba8 reports that Jorge Martín and Yamaha are currently "finalising the details" of a two-year MotoGP deal that would see the Spaniard replace Fabio Quartararo from 2027 onwards ✍️🚨#MotoGP pic.twitter.com/A4PU5PuJMv — MGP1 (@mgp1official) January 29, 2026

El piloto madrileño firmaría un contrato por dos temporadas, abandonando el proyecto de Aprilia, donde nunca ha terminado de sentirse plenamente integrado. Una decisión que responde tanto a motivos deportivos como estructurales.

Jorge Martín, talento contrastado en busca de liderazgo

A pesar de una temporada complicada marcada por las lesiones y momentos personales difíciles, Jorge Martín sigue siendo considerado uno de los. Su velocidad, carácter competitivo y capacidad para marcar diferencias en pista le mantienen en la élite del campeonato.

En Yamaha encontraría justo lo que ahora mismo no tiene: un proyecto hecho a su medida. La marca japonesa busca un líder claro, alguien capaz de guiar el desarrollo de la moto y asumir el peso del equipo tanto dentro como fuera del asfalto. Ese rol, actualmente, Martín no lo tiene en Aprilia, donde el protagonismo técnico recae principalmente en Marco Bezzecchi.

Para Yamaha, apostar por Jorge Martín sería una declaración de intenciones. Un piloto campeón, en plena madurez deportiva, con hambre de títulos y margen de crecimiento. Para el madrileño, la oportunidad de liderar un proyecto histórico y volver a sentirse el eje central de un equipo oficial.

Un mercado en ebullición… y aún queda lo más grande

Álex Rins

Todavía hay muchas incógnitas por resolver. Se desconoce quién sería el compañero de Jorge Martín en Yamaha, ya quetambién finaliza contrato. Todo apunta a un baile de asientos que no ha hecho más que empezar.

Además, en el horizonte sigue flotando otro nombre propio: Marc Márquez. El campeón continúa negociando su renovación con Ducati, con voluntad de ambas partes de seguir juntas, aunque el anuncio oficial se hará esperar algunas semanas. MotoGP entra en una fase decisiva. Los primeros movimientos ya están sobre la mesa y todo indica que el fichaje de Jorge Martín por Yamaha podría ser solo el comienzo de un verano que promete titulares, giros inesperados y un nuevo orden en la parrilla.