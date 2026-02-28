Choque de titanes en Tailandia: Marc Márquez y Acosta protagonizan una sprint de locura

MotoGP arrancó la temporada en Tailandia con una sprint inolvidable. Márquez y Acosta firmaron un duelo espectacular que marcó el inicio del Mundial.

Un arranque de temporada que ya es historia

La primera carrera del año en el Mundial de MotoGP no dejó indiferente a nadie. La sprint del Gran Premio de Tailandia se convirtió en un auténtico espectáculo desde la salida, con Marc Márquez y Pedro Acosta escapándose del resto de la parrilla en apenas unas vueltas.

En el circuito asiático, ambos pilotos impusieron un ritmo imposible de seguir para sus rivales. La lucha por la victoria quedó reducida a un cara a cara de alto voltaje entre la experiencia del ocho veces campeón del mundo y la ambición del joven talento murciano. Cada curva era un pulso. Cada recta, una invitación al adelantamiento.

Marc Márquez: "Pedro ha hecho una grandísima carrera y también se merecía la victoria".



Chapeau Marc.



Sobresaliente en pista y sobresaliente al micro. https://t.co/KLVuyvkEwg — Swinxy (@Swinxy) February 28, 2026

El resto de la parrilla, incluidos nombres como Marco Bezzecchi, desapareció pronto de la ecuación. El italiano, señalado como uno de los favoritos del Gran Premio, se fue al suelo en las primeras vueltas tras perder el control en una curva. A partir de ese momento, la sprint se transformó en un duelo cerrado entre Ducati y KTM.

Intercambios al límite y tensión máxima

El enfrentamiento entre Márquez y Acosta fue puro ADN de MotoGP. Adelantamientos limpios, frenadas tardías, cambios de trazada y maniobras al límite marcaron una carrera corta que tuvo sabor a gran premio completo.

Durante varias vueltas, la posición de liderazgo cambió constantemente. Pedro Acosta, decidido a demostrar que está preparado para pelear por el Mundial, no se arrugó ante el piloto de Cervera. Al contrario. Respondió a cada ataque con personalidad y sangre fría.

En los giros finales llegó el momento más polémico. Márquez lanzó un adelantamiento agresivo y logró superar al murciano, pero en la maniobra hubo contacto. Acosta se fue ligeramente largo, perdiendo la trazada ideal. La tensión se trasladó entonces al muro y a los comisarios de MotoGP.

🔥 Arranque explosivo de 2026 en el Sprint del Gran Premio de Tailandia.



💥Caída de Marco Bezzecchi cuando lideraba y duelo al límite entre Marc Márquez y Pedro Acosta.



🥵En la última vuelta, toque y sanción para el 93 por forzar la salida de pista. Dirección de Carrera le… pic.twitter.com/SOCNLLevgW — Diario SPORT (@sport) February 28, 2026

Tras analizar la acción, Dirección de Carrera decidió que Marc Márquez debía devolver la posición a Pedro Acosta. La resolución no fue bien recibida en el box de Ducati, donde las caras reflejaban desacuerdo. En el lado de KTM, en cambio, la decisión desató la euforia.

Acosta golpea primero en el Mundial

Con la posición restituida, Pedro Acosta cruzó la meta como vencedor de la sprint en Tailandia, firmando así su primera victoria de la temporada 2025 de MotoGP. Un triunfo con mensaje. El murciano no solo ganó, sino que lo hizo frente a uno de los pilotos más competitivos de la parrilla.

Para KTM, el resultado supone un impulso anímico enorme tras semanas de dudas sobre el rendimiento de la moto. Para Ducati, la sprint deja sensaciones encontradas: velocidad y ambición, pero también una decisión arbitral que condicionó el desenlace.

Marc Márquez demostró que sigue siendo un referente en el campeonato. Su ritmo y agresividad evidencian que vuelve a estar preparado para pelear por victorias en cada Gran Premio. Sin embargo, esta vez se encontró con un rival dispuesto a discutirle cada centímetro de asfalto.