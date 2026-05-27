Cuenta atrás para la vuelta de Marc Márquez: su regreso ya está marcado en el calendario

El mundo de MotoGP llevaba semanas esperando esta noticia. Después de pasar nuevamente por el quirófano y perderse el Gran Premio de Catalunya, Marc Márquez ya prepara su regreso a la competición. Y aunque todavía falta la aprobación definitiva de los médicos, todo apunta a que volverá este fin de semana en Mugello. La sensación dentro del paddock es clara: el campeón está listo otra vez para volver a competir al máximo nivel.

Marc Márquez ya piensa únicamente en volver a correr

El propio piloto dejó claro en redes sociales que la recuperación va por muy buen camino y lo hizo con un mensaje muy directo. “Nos vemos en Mugello”. Una frase corta, pero suficiente para revolucionar completamente a los aficionados de MotoGP.

Después de tantos problemas físicos durante los últimos años, cada regreso de Marc se vive casi como un acontecimiento especial dentro del motociclismo. El piloto español compartió además varias imágenes de su proceso de recuperación y en todas transmitía la sensación de alguien que vuelve a sentirse preparado para competir.Dentro de Ducati también existe muchísimo optimismo con su situación física. Aunque todavía queda una última revisión importante antes de darle luz verde definitiva.

Ducati ya prepara su regreso para el Gran Premio de Italia

Desde el equipo italiano confirmaron que Marc viajará a Mugello tras superar de forma positiva los primeros controles médicos. Ahora todo dependerá de una última evaluación en pista prevista antes del inicio del Gran Premio. Será ahí donde los médicos de MotoGP decidirán definitivamente si puede competir sin riesgos.

La realidad es que dentro del paddock prácticamente todos esperan verlo ya sobre la moto este fin de semana. La ausencia de Marc en el Gran Premio de Catalunya dejó un vacío enorme. Especialmente porque atraviesa uno de los momentos más ilusionantes desde su llegada a Ducati. Muchos aficionados sienten que poco a poco vuelve a aparecer ese Márquez agresivo, competitivo y ambicioso que dominó MotoGP durante tantos años, y Mugello puede convertirse ahora en el escenario perfecto para confirmar definitivamente esa sensación.

El campeón quiere volver a revolucionar MotoGP

La última etapa de Marc Márquez estuvo marcada por las lesiones, operaciones, dolor y muchísimas dudas sobre su futuro. En esta ocasión tuvo que pasar nuevamente por el quirófano para solucionar problemas tanto en el hombro como en el pie después de una caída complicada. Especialmente molesto era el tornillo que le estaba afectando a un nervio del hombro y que le generaba muchísimo dolor. Por eso esta recuperación era tan importante para él.

Necesitaba volver a sentirse físicamente libre encima de la moto y ahora parece que ese momento está mucho más cerca. Dentro de MotoGP nadie duda del impacto que tiene Marc cuando está competitivo. Su presencia cambia carreras, cambia estrategias y también cambia completamente la atención mediática alrededor del campeonato. Por eso su regreso genera tanta expectación. Especialmente ahora que vuelve vestido de rojo y formando parte del proyecto Ducati.

Los aficionados llevan tiempo esperando volver a ver al verdadero Márquez peleando delante y aunque todavía queda el último paso médico antes de recibir el alta definitiva, la sensación general es bastante clara. Marc está de vuelta.