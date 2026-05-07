¡El campeón ha vuelto! Jorge Martín empieza a recuperar su mejor nivel y MotoGP tiembla

Jorge Martín vuelve a transmitir sensaciones de campeón. Después de meses marcados por lesiones y dudas físicas, el piloto madrileño empieza a reencontrarse con su mejor versión y ya mete presión en la lucha por el Mundial de MotoGP.

Jorge Martín vuelve a sentirse competitivo

La recuperación de Jorge Martín ya no es una promesa, empieza a ser una realidad visible en cada Gran Premio. El vigente campeón del mundo está recuperando velocidad, confianza y conexión con la moto, algo que empieza a preocupar seriamente a sus rivales en MotoGP.

Después de un periodo extremadamente complicado marcado por las lesiones, el piloto madrileño ha demostrado una enorme fortaleza mental para mantenerse competitivo. Las 26 fracturas sufridas el año pasado dejaron secuelas físicas importantes y todavía condicionan parte de su rendimiento, pero poco a poco vuelve a aparecer ese piloto agresivo y constante que conquistó el Mundial en 2024.

Martín sabe que todavía no está al cien por cien, pero también es consciente de que cada carrera le acerca más a su mejor nivel. Él mismo ha reconocido que necesita tiempo para adaptarse completamente a la Aprilia y entender todos los detalles de una moto que actualmente muchos consideran la más rápida de la parrilla. En el paddock ya se percibe una sensación clara: cuando Jorge Martín termine de recuperar físicamente todas sus sensaciones, volverá a ser uno de los grandes favoritos para dominar el campeonato.

La batalla interna con Bezzecchi ya está servida

Uno de los aspectos más interesantes de esta temporada es la lucha interna dentro de Aprilia. Marco Bezzecchi atraviesa el mejor momento de su carrera y actualmente lidera el campeonato, pero Jorge Martín ya empieza a acercarse peligrosamente.

El español está a solo once puntos del liderato, una distancia mínima teniendo en cuenta todo lo que todavía queda de temporada. Y eso tiene todavía más mérito si se analiza su situación física actual. Martín continúa terminando las carreras muy fatigado y todavía arrastra problemas de sensibilidad en las manos tras los Grandes Premios.

Aun así, el madrileño evita compararse directamente con Bezzecchi. Considera que el italiano está en un momento de plenitud absoluta mientras él sigue trabajando para recuperar completamente sus sensaciones. Esa prudencia refleja también la madurez competitiva que ha desarrollado durante los últimos años. Dentro de Aprilia saben que tienen dos pilotos capaces de pelear por el título. Y aunque la convivencia deportiva es positiva, la realidad es que la tensión competitiva irá aumentando conforme avance el campeonato y ambos empiecen a luchar directamente por victorias y lideratos.

💥 Jorge Martín: "Creo que tenemos que tener cuidado con las expectativas. Para mí, esta era una buena pista con la Ducati. Veremos cómo lo es con la Aprilia".



➡️ "Para mí, lo importante, o mi objetivo, es seguir mejorando. Cada vez que voy a una carrera es una oportunidad para… pic.twitter.com/3GgyncKsO6 — Rubén Canales (@RubCanales) May 7, 2026

MotoGP vuelve a mirar al campeón

El regreso progresivo de Jorge Martín cambia completamente el panorama del campeonato. Durante semanas, muchos rivales interpretaron que las secuelas físicas podían dejar fuera de combate al campeón vigente, pero el madrileño está demostrando que sigue teniendo hambre de títulos.

Además, el crecimiento constante de Aprilia convierte la amenaza en todavía más seria. La moto italiana ha dado un salto competitivo enorme y ahora parece capaz de pelear de tú a tú con cualquier fabricante de la parrilla. Martín lo sabe y por eso insiste en que su margen de mejora sigue siendo muy grande.

El Gran Premio de Francia será otra prueba importante para medir su evolución. Cada vuelta, cada tanda larga y cada carrera le ayudan a recuperar automatismos y confianza sobre la moto. Y aunque todavía reconoce sentirse lejos de su mejor versión física, la sensación general es que el campeón está cada vez más cerca de volver. MotoGP ya empieza a mirar otra vez a Jorge Martín como uno de los grandes nombres del campeonato. Porque cuando un campeón recupera ritmo, confianza y una moto competitiva, el resto de la parrilla siempre empieza a inquietarse.