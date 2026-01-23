El gesto que no se vio en pista: Marc Márquez ayudó a Bagnaia en su etapa más difícil

La rivalidad en MotoGP convive con el respeto y el compañerismo. Marc Márquez y Pecco Bagnaia, compañeros en Ducati, protagonizaron un gesto silencioso que revela la cara más humana del paddock.

Rivalidad en Ducati, respeto en el box

Desde su convivencia en el mismo garaje, Márquez y Bagnaia han sido observados con lupa. Dos estilos distintos, dos trayectorias brillantes y un mismo objetivo: ganar. Aun así, ambos pilotos han insistido públicamente en que su relación es correcta, basada en el respeto profesional. No son amigos íntimos, pero tampoco enemigos. Y los hechos recientes confirman que esa convivencia va más allá de las declaraciones.

Mientras Marc atravesaba un momento dulce, con resultados sólidos y una adaptación rápida a su nueva etapa, Bagnaia vivía el lado opuesto del deporte. Fin de semana tras fin de semana, el piloto italiano tocaba fondo, acumulando frustración, dudas y presión mediática. Un contexto delicado para cualquier campeón del mundo.

La revelación de Tardozzi que lo cambia todo

La historia salió a la luz durante una entrevista concedida a Motorsport en Madonna di Campiglio, coincidiendo con la presentación de la GP26. Allí, Davide Tardozzi compartió una vivencia inédita que vivió junto a Marc Márquez en 2026.

“Mira, te voy a decir algo que le he dicho a muy poca gente…”, arrancó el dirigente italiano al ser preguntado por el respeto del dorsal 93 hacia el 63. Según explicó, Márquez fue plenamente consciente del momento crítico que atravesaba su compañero y decidió actuar con una sensibilidad poco habitual en el paddock.

Lejos de celebrar sus éxitos de forma ostentosa, Marc llegó a sugerir qué hacer y qué no hacer dentro del equipo para no molestar a Bagnaia. “Estaba yendo muy bien y estaba preocupado por no importunar la serenidad de Pecco”, confesó Tardozzi. Un gesto silencioso, invisible para el gran público, pero de enorme valor humano.

¡LA MOTO DEL CAMPEÓN! 🔥🔴



Ducati lanzó la Desmosedici GP26 con la presencia de Marc Márquez y Pecco Bagnaia. El rojo clásico de la casa de Borgo Panigale predomina en el diseño de la moto pero también acompañan muchos detalles en blanco en homenaje al centenario de la fábrica… pic.twitter.com/JvMXffA0I6 — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) January 19, 2026

Un comportamiento poco común en MotoGP

Tardozzi fue claro al describir lo vivido como algo excepcional. “No lo había visto nunca en ningún otro piloto”, reconoció. En un entorno donde el ego, la presión y la competitividad suelen imponerse, Márquez optó por rebajar el entusiasmo de sus victorias para proteger emocionalmente a su compañero.

El dirigente de Ducati evitó dar detalles concretos sobre cuándo y dónde ocurrieron esas situaciones, por una cuestión de justicia y respeto. Pero sí dejó una reflexión contundente: Marc demostró ser “una gran persona, una muy buena persona”.

Este episodio añade una nueva dimensión a la figura de Márquez, muchas veces retratado únicamente como un competidor feroz. También humaniza a Bagnaia, recordando que incluso los campeones atraviesan momentos de fragilidad. En MotoGP, más allá de los títulos, las motos y los contratos, también hay espacio para la empatía, el compañerismo y el respeto mutuo. El gesto no se vio en pista, no sumó puntos ni trofeos, pero dice mucho del tipo de deportista que es Marc Márquez. Y en un deporte tan exigente como el motociclismo de élite, a veces ese tipo de victorias son las más importantes.