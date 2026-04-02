Giro inesperado en MotoGP: Ducati reconoce el problema con Marc Márquez

Marc Márquez no atraviesa su mejor momento en MotoGP. Ducati admite dificultades. El rendimiento del piloto genera debate.

Un campeón limitado por las circunstancias

En MotoGP, los pequeños detalles marcan grandes diferencias. Y en el caso de Marc Márquez, esos detalles están siendo determinantes. El piloto español no está encontrando las sensaciones necesarias para competir al máximo nivel, y eso empieza a reflejarse tanto en los resultados como en su rendimiento en pista.

A pesar de su capacidad para remontar posiciones y mantenerse competitivo, Márquez no está al 100% físicamente. Las secuelas de caídas recientes siguen condicionando su rendimiento, algo que en una categoría tan exigente como MotoGP se nota desde la primera vuelta. Pero no es solo una cuestión física. La moto también juega un papel clave. Y ahí es donde Ducati ha reconocido un problema importante. El propio entorno técnico del equipo ha admitido que la puesta a punto actual no permite al piloto explotar todo su potencial.

El resultado es evidente: un Márquez competitivo, sí, pero lejos de su mejor versión. Ese piloto agresivo, preciso y dominante que marcó una era parece, por ahora, contenido.

Ducati reconoce el problema y mira a la competencia

El mensaje desde Ducati ha sido claro. Su director técnico, Gigi Dall'Igna, ha puesto sobre la mesa una realidad que hasta ahora se intuía: la moto necesita mejoras. Según sus propias palabras, la configuración actual no está permitiendo que Márquez se sienta cómodo. La falta de estabilidad en la puesta a punto y la necesidad de ajustes constantes están limitando su rendimiento.

Además, el contexto competitivo ha cambiado. Equipos como Aprilia Racing han dado un paso adelante, elevando el nivel de exigencia en la parrilla. Esto obliga a Ducati a reaccionar si quiere mantenerse en la lucha por las victorias.

Mientras tanto, otros pilotos de la marca, como Francesco Bagnaia, también reflejan altibajos en su rendimiento, lo que confirma que el problema no es individual, sino estructural. Ducati lo sabe. Y ya trabaja para encontrar soluciones que permitan a sus pilotos competir en igualdad de condiciones.

🏍️ Ducati 🇮🇹 llegó al receso de casi un mes en el campeonato mundial de MotoGP con un tímido 4to lugar en la clasificación por equipos y Marc Márquez 🇪🇸apenas es 5to en la tabla de pilotos



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Un desafío que puede marcar la temporada

El gran reto ahora es recuperar la mejor versión de Marc Márquez. No solo por lo que representa como piloto, sino también por lo que puede aportar a Ducati en la lucha por el campeonato.

El equipo italiano tiene claro que necesita dar un paso adelante. Ajustar la moto, mejorar las sensaciones y ofrecer a sus pilotos las herramientas necesarias para competir al máximo nivel.

Para Márquez, la situación también es un desafío personal. Acostumbrado a superar obstáculos, ahora se enfrenta a un contexto donde no todo depende de él. La moto, el equipo y el momento físico forman un conjunto que debe alinearse. El campeonato sigue abierto. Pero cada carrera cuenta. Y cada mejora puede marcar la diferencia.