Giro inesperado en MotoGP: Pedro Acosta explica por qué Aprilia manda

El inicio del Mundial de MotoGP ha dejado a Aprilia como la referencia, por delante de Ducati y KTM. Pedro Acosta analiza las claves de este sorprendente cambio de jerarquía.

Aprilia da el golpe y cambia el equilibrio

Las tres primeras carreras del campeonato han confirmado algo que pocos anticipaban: Aprilia ha dado un paso adelante decisivo en la lucha por el título de MotoGP. Lo que comenzó como una temporada abierta se ha convertido en un escenario donde la marca italiana marca el ritmo, dejando atrás a rivales históricos como Ducati.

El cambio no ha sido casual. Según explica Pedro Acosta, una de las grandes revelaciones del campeonato, el secreto está en el comportamiento de la moto en curva. La capacidad de Aprilia para enlazar cambios de dirección con fluidez ha sido determinante, especialmente en circuitos técnicos como Austin.

El piloto español, actualmente tercero en la clasificación del Mundial, ha seguido de cerca esta evolución. Desde su perspectiva, la regularidad de Aprilia en distintos tipos de trazado es lo que realmente marca la diferencia. No se trata solo de velocidad punta o aceleración, sino de un equilibrio global que permite a sus pilotos rendir al máximo en cualquier circunstancia.

Mientras tanto, Ducati, que venía dominando en temporadas anteriores, ha mostrado cierta irregularidad. A pesar de contar con figuras de primer nivel como Marc Márquez, la marca italiana no ha logrado mantener la consistencia necesaria para liderar con claridad.

KTM resiste, pero reconoce la distancia

En medio de este nuevo escenario, KTM intenta no perder el tren de cabeza. La fábrica austríaca ha tenido momentos destacados, como la victoria de Acosta en la sprint de Tailandia, y resultados sólidos en el Gran Premio de Estados Unidos.

Sin embargo, el propio Acosta es consciente de que todavía existe una brecha respecto a Aprilia y Ducati. El joven piloto lo resume con claridad: ambas marcas están un paso, o incluso dos, por delante en términos de rendimiento global. Aun así, KTM ha mostrado señales positivas. El crecimiento de pilotos como Enea Bastianini dentro del ecosistema competitivo ha reforzado la confianza del equipo. Los podios recientes demuestran que la marca puede pelear, aunque todavía le falte ese punto extra para dominar.

La clave ahora está en reducir esa distancia sin perder competitividad. En un campeonato tan ajustado como MotoGP, cualquier mejora técnica puede cambiar por completo el orden establecido.

Jerez, la próxima gran prueba

Con el campeonato entrando en territorio europeo, todas las miradas están puestas en la próxima cita: Jerez. Un circuito emblemático que suele servir como termómetro real del nivel de cada equipo.

Para Acosta, esta carrera será una auténtica incógnita. Hasta ahora, KTM ha rendido mejor fuera de Europa, pero el comportamiento en Jerez podría confirmar si están en disposición de luchar por victorias de forma regular.

El objetivo del piloto español es claro: mantenerse en el top 5 y seguir sumando puntos en el Mundial. En una temporada tan imprevisible, la constancia puede ser tan valiosa como las victorias. Mientras tanto, Aprilia llega como la gran favorita. Su capacidad para adaptarse a diferentes circuitos y condiciones la convierte en la moto a batir. Ducati, por su parte, intentará reaccionar para no perder terreno en la lucha por el campeonato.