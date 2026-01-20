La oferta está sobre la mesa: Ducati quiere blindar a Marc Márquez, pero el sí no es seguro

Ducati ha movido ficha para blindar a Marc Márquez a largo plazo. La propuesta de renovación hasta 2027-2028 ya existe, pero el campeón duda: dinero o garantías para seguir ganando en MotoGP.

Ducati prioriza la renovación, pero el escenario es complejo

En Borgo Panigale no esconden su intención. Ducati quiere asegurar la continuidad de Marc Márquez más allá de la temporada actual y convertirlo en el pilar de su proyecto en MotoGP durante los próximos años. La escudería italiana considera estratégica su presencia, tanto por rendimiento deportivo como por impacto mediático y liderazgo dentro del box.

La propuesta de renovación, que abarcaría 2027 y 2028, está sobre la mesa. Sin embargo, en Ducati son conscientes de que no será una negociación sencilla. Márquez no es un piloto cualquiera: es un campeón del mundo, con mercado, con experiencia y con capacidad para elegir. Y hoy, más que nunca, tiene opciones.

Desde el paddock se asume que el interés por el piloto español no se limita a Ducati. Otras marcas siguen de cerca su situación contractual, lo que añade presión a una operación que parecía prioritaria, pero no cerrada. El tiempo corre y la decisión final no depende solo del dinero.

El dilema de Márquez: ganar o maximizar el contrato

La clave del asunto la verbalizó Davide Tardozzi, jefe de la escudería italiana, con una frase que ha resonado en todo el paddock: “Marc está poniendo sobre la mesa si el dinero o el poder de ganar”. Un mensaje directo que resume el dilema al que se enfrenta el piloto.

A sus 30 y tantos años, Marc Márquez sabe que está ante una de las decisiones más importantes de su carrera. No se trata solo de firmar el mejor contrato económico, sino de elegir el proyecto que le permita seguir luchando por victorias y títulos en MotoGP. El tiempo deportivo ya no es infinito, y cada temporada cuenta.

Ducati puede ofrecer competitividad inmediata, una moto ganadora y una estructura sólida. Pero Márquez también valora el peso que tendrá dentro del proyecto, el margen de influencia técnica y la ambición real de la marca a medio plazo. En ese equilibrio entre poder deportivo y condiciones contractuales se juega el futuro del piloto.

🏍️Tardozzi y Dall'Igna, jefes de Ducati, hablan en #JUGONES: "Nuestra prioridad es renovar a Márquez" https://t.co/juZkcirkf1 — Fórmula 1-Atresmedia (@a3formula1) January 20, 2026

Un mercado atento y una decisión que marcará época

Mientras Ducati espera respuesta, el mercado de pilotos permanece en alerta. La situación de Márquez condiciona movimientos, estrategias y renovaciones en otras escuderías. Su elección no solo afectará a su carrera, sino al mapa competitivo de MotoGP en los próximos años.

En Ducati hay optimismo moderado. Saben que parten con ventaja deportiva, pero también reconocen que no pueden dar nada por hecho. La renovación es una prioridad, sí, pero no a cualquier precio ni bajo cualquier condición. Marc Márquez, fiel a su estilo, guarda silencio. Analiza, compara y mide cada escenario. Sabe que el próximo contrato puede ser el último gran acuerdo de su trayectoria y que deberá elegir con la cabeza tanto como con el corazón.