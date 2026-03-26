Marc Márquez alucina: Ducati ya piensa en su sustituto

El futuro de Marc Márquez en Ducati genera dudas en pleno MotoGP. La marca italiana ya planifica su proyecto a largo plazo mientras negocia una renovación corta.

Márquez, leyenda viva… pero con un horizonte incierto

Hablar de Marc Márquez es hablar de uno de los grandes campeones de la historia de MotoGP. Su talento, agresividad en pista y mentalidad competitiva le han convertido en una referencia absoluta del motociclismo mundial. Sin embargo, en los últimos años, su carrera ha estado marcada por las lesiones, algo que él mismo ha reconocido públicamente.

El piloto español ya ha dejado caer que no se ve compitiendo durante muchos años más al máximo nivel. Una reflexión que no ha pasado desapercibida en Ducati, un equipo que siempre planifica con visión estratégica.

En este contexto, la escudería italiana ha decidido mover ficha. La oferta de renovación que ha trasladado a Márquez no es a largo plazo, sino por una sola temporada. Un contrato corto que, aunque mantiene su importancia dentro del equipo, también lanza un mensaje claro: el futuro se está construyendo con otros nombres. Para Márquez, esta situación no deja de ser sorprendente. Sigue siendo competitivo y capaz de luchar por victorias, pero el proyecto de Ducati parece mirar más allá del presente.

Ducati define su plan: presente con Márquez, futuro con otros

La decisión de Ducati no responde a una falta de confianza en Marc Márquez, sino a una estrategia muy clara. El equipo quiere asegurar el rendimiento inmediato, pero sin comprometer su proyecto a largo plazo.

El año 2027 aparece como una temporada de transición. En ese escenario, Márquez tendría un papel clave: aportar experiencia, ayudar en el desarrollo de la moto y mantener el nivel competitivo del equipo. Pero más allá de ese punto, la hoja de ruta cambia. La fábrica italiana ya tiene en mente a los pilotos que liderarán el futuro del equipo. Nombres como Pedro Acosta o Marco Bezzecchi aparecen como las grandes apuestas de Ducati para los próximos años.

Especialmente el caso de Bezzecchi destaca dentro del plan. Su crecimiento en la parrilla, su capacidad para competir al máximo nivel y su proyección le convierten en una pieza clave del nuevo ciclo que Ducati quiere iniciar a partir de 2028. Este enfoque generacional busca combinar juventud, talento y estabilidad a largo plazo. Un cambio natural en el mundo del deporte, pero que deja a Márquez en una posición delicada.

Marco Bezzecchi üst üste 101 yarış turunu lider geçti.



Rekor 103 turla Jorge Lorenzo'da.



Bezzo'nun bu hafta rekoru kırma şansı var. pic.twitter.com/5gtb5vEesb — Grand Slam Racing (@GrandSlamRacing) March 25, 2026

Una decisión clave para el futuro de Márquez

Con este escenario sobre la mesa, Marc Márquez se enfrenta a una decisión importante. Aceptar el rol que Ducati le propone o buscar una alternativa que le ofrezca mayor estabilidad en el mercado de MotoGP.

El piloto español sigue teniendo un gran valor dentro del campeonato. Su experiencia, su capacidad de adaptación y su competitividad lo convierten en un activo muy atractivo para cualquier equipo. Sin embargo, el tiempo juega un papel clave. A sus espaldas, nuevas generaciones vienen empujando con fuerza, y los equipos empiezan a construir proyectos pensando en el largo plazo.

La situación de Márquez refleja perfectamente la realidad del deporte de élite: incluso las leyendas deben adaptarse a los cambios. Por ahora, no hay una decisión definitiva. Pero lo que sí está claro es que Ducati ya ha movido ficha. Y el futuro de uno de los grandes nombres de MotoGP está más abierto que nunca.