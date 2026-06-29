Marc Márquez convierte un fin de semana complicado en una lección de campeón en Assen

El motociclismo también pone a prueba a los grandes cuando las cosas no salen como esperan. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con Marc Márquez en el último Gran Premio de los Países Bajos, disputado en el mítico circuito de Circuito TT de Assen. Lejos del dominio que había exhibido en las citas anteriores, el piloto de Ducati tuvo que cambiar el chip y apostar por la inteligencia antes que por el espectáculo para marcharse con un resultado que puede acabar siendo decisivo cuando concluya la temporada.

Desde el viernes quedó claro que Assen no iba a ser un escenario cómodo para el vigente campeón. La puesta a punto de la moto no terminaba de convencer y el propio Márquez reconocía que todavía no se encontraba al cien por cien físicamente tras las intervenciones que marcaron el inicio de su campaña. Aun así, nunca perdió la calma, una de las virtudes que más ha desarrollado con el paso de los años.

La carrera comenzó con un Marc agresivo. En apenas unas vueltas protagonizó una espectacular remontada que le llevó desde la séptima posición hasta pelear entre los primeros clasificados. Durante ese arranque volvió a aparecer el piloto explosivo que tantas veces ha maravillado a los aficionados, pero el desgaste físico y el comportamiento de la moto terminaron pasando factura conforme avanzaban las vueltas.

Lejos de cometer un error por intentar forzar más de la cuenta, el catalán tomó una decisión que demuestra la experiencia acumulada después de tantos años en la élite. Redujo riesgos, administró el ritmo y priorizó cruzar la línea de meta. Finalmente terminó en la séptima posición, un resultado que puede parecer discreto para un piloto de su categoría, pero que cobra mucho más valor al analizar el contexto de un fin de semana lleno de dificultades.

"Lo más importante es que he salido sin lesiones", reconoció Márquez al finalizar la prueba, dejando claro que, en un campeonato tan exigente, hay carreras en las que sumar puntos vale mucho más que buscar un triunfo imposible.

Mientras tanto, la carrera estuvo marcada por la histórica victoria del japonés Ai Ogura, que consiguió su primer triunfo en la categoría reina y firmó un inolvidable doblete para Trackhouse Racing junto a Raúl Fernández. Además, el abandono de Marco Bezzecchi provocó un importante movimiento en la clasificación general del campeonato.

Para Márquez, la cita neerlandesa supone un pequeño paréntesis después de varias actuaciones brillantes. Venía de conquistar dos victorias consecutivas, incluida una espectacular remontada en Gran Premio de la República Checa de MotoGP 2026, donde volvió a demostrar que sigue siendo uno de los pilotos más competitivos de la parrilla. Precisamente por eso, el séptimo puesto de Assen no debe interpretarse como un paso atrás, sino como una demostración de madurez deportiva.

La temporada todavía es larga y el piloto español continúa convencido de que puede seguir recortando diferencias con los hombres que ocupan las primeras posiciones del campeonato. Ducati mantiene plena confianza en él, algo que quedó reflejado hace apenas unos días con la renovación de su contrato hasta 2028, un respaldo que confirma que la marca italiana sigue viendo en Márquez al líder de su proyecto deportivo.

Los campeonatos no solo se ganan levantando trofeos cada domingo. También se construyen sobreviviendo a los días complicados, evitando errores y aprovechando cada oportunidad para seguir sumando. En Assen, Marc Márquez no ofreció su versión más espectacular, pero sí dejó una de esas actuaciones silenciosas que, con el paso de las semanas, pueden terminar teniendo un enorme peso en la lucha por un nuevo título mundial.