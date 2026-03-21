Marc Márquez respira: el descanso le permite centrarse en su lesión

El parón de MotoGP llega en un momento decisivo para Marc Márquez. El piloto español aprovecha la pausa para cuidar su hombro y replantear su temporada.

Un respiro que puede cambiar algo más que su físico

No todos los parones son iguales. En el caso de Marc Márquez, este descanso en el calendario de MotoGP no es solo una pausa: es una oportunidad. Una de esas que pueden marcar el rumbo de una temporada que, hasta ahora, ha estado llena de altibajos.

El piloto de Ducati venía de un fin de semana exigente en el GP de Tailandia, donde las circunstancias no acompañaron. Entre sanciones, problemas en la sprint y un abandono en carrera, las sensaciones quedaron lejos de lo esperado. Pero más allá del resultado, lo que quedó en evidencia fue otra cosa: la necesidad de parar. Porque Márquez no compite solo contra sus rivales. También lo hace contra su propio cuerpo. Y ahí es donde este parón adquiere un valor distinto.

Durante estas semanas, el piloto ha recuperado algo que en plena temporada es casi imposible: tiempo. Tiempo para entrenar, para ajustar detalles y, sobre todo, para escucharse físicamente. El motocross ha vuelto a ser parte de su rutina, pero con un enfoque diferente: no solo competir, sino reconstruirse.

El hombro: la batalla silenciosa de Márquez

Hablar de Marc Márquez es hablar de resiliencia. Pero también de un cuerpo que ha sido llevado al límite durante años. Su hombro derecho vuelve a estar en el centro de todo, no como una alarma inmediata, sino como una preocupación constante. Este parón le ha permitido trabajar de forma específica en esa zona. No se trata únicamente de recuperarse, sino de fortalecer, de prevenir, de ganar confianza en cada giro del manillar. Porque en MotoGP, una pequeña duda física puede marcar la diferencia entre competir… o sufrir.

Lo interesante no es solo el trabajo que está haciendo, sino el momento en el que lo hace. Con otro parón previsto más adelante en el calendario, Márquez tiene una ventana poco habitual para construir una base física más sólida. Algo que puede ser determinante en la segunda mitad del campeonato.

Aquí es donde aparece la gran pregunta: ¿estamos ante un simple proceso de recuperación o ante un punto de inflexión real en su temporada?

“Hay que evaluarlo todo, solo tengo 33 años. Espero alargarlo lo más posible, pero también llevo unas cuantas operaciones en mi cuerpo, y eso también es difícil de gestionar en el día a día. No voy a llegar ni hasta los cuarenta”#Motogp#MarcMarquez pic.twitter.com/ye8wQlxxG3 — Paddock gp (@Paddockgp1) March 17, 2026

Más que volver: la necesidad de sentirse competitivo

El próximo Gran Premio no será uno más para Marc Márquez. No porque se juegue el campeonato en una carrera, sino porque necesita comprobar algo mucho más importante: si todo este trabajo tiene reflejo en la pista.

El nuevo circuito añade incertidumbre, pero también una oportunidad. Históricamente, Márquez ha destacado por su capacidad de adaptación, especialmente en trazados desconocidos. Y en un momento como este, esa habilidad puede convertirse en su mejor aliada.

Pero más allá del resultado, hay un objetivo claro: volver a sentirse competitivo. No solo participar, no solo terminar carreras, sino volver a estar en la pelea real. El parón ha sido un respiro, sí. Pero también un aviso. Porque en MotoGP no basta con resistir. Hay que atacar y Márquez lo sabe mejor que nadie.

Ahora, con más tiempo, más preparación y una base física reforzada, el piloto español encara lo que viene con una idea clara: esto no va solo de recuperarse… va de volver a marcar diferencias.