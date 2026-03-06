Marc Márquez rompe el silencio y revela cuándo estuvo cerca de retirarse de MotoGP

El piloto español Marc Márquez es hoy uno de los grandes referentes del MotoGP. Sin embargo, detrás de sus títulos y victorias hay una historia marcada por lesiones, dudas y momentos en los que incluso llegó a plantearse abandonar el motociclismo profesional.

Un campeón forjado en los momentos más difíciles

Hablar de Marc Márquez es hablar de uno de los pilotos más dominantes de la historia reciente del motociclismo. El piloto de Cervera ha construido una carrera llena de éxitos, títulos mundiales y carreras memorables que lo han convertido en una de las grandes figuras del deporte. Pero el motociclismo, como ocurre en otros deportes de élite, también tiene un lado duro. La velocidad, el riesgo constante y la exigencia física convierten cada temporada en un desafío para los pilotos.

Para Márquez, ese desafío alcanzó su punto más difícil en 2020. Durante el Gran Premio de España, el piloto sufrió una caída muy dura que provocó una grave lesión en el brazo derecho. Aquel accidente cambió por completo el rumbo de su carrera.

Lo que parecía una recuperación relativamente rápida terminó convirtiéndose en un proceso largo y complicado. El piloto tuvo que pasar varias veces por el quirófano para tratar el daño en el húmero, una situación que alargó su recuperación durante meses. A ese problema físico se sumaron otros episodios complicados, como los problemas de visión derivados de la diplopía, una afección que también puso en riesgo su continuidad en MotoGP.

Los dos momentos en los que pensó en dejar el motociclismo

Durante ese periodo, Marc Márquez vivió momentos muy duros tanto a nivel físico como mental. El propio piloto ha reconocido que, en más de una ocasión, llegó a preguntarse si realmente debía seguir compitiendo.

El primero de esos momentos llegó tras una de las operaciones más complicadas en su brazo. En plena recuperación, lejos de los circuitos y sin saber cuándo podría volver a pilotar con normalidad, la incertidumbre comenzó a pesar. El proceso de rehabilitación era lento y cada paso parecía traer nuevas dificultades. En esos días, según ha explicado el propio piloto, empezó a plantearse seriamente si merecía la pena continuar.

🎙️Marc Márquez:



“Obvio que he pensado en la retirada”💔



La fuerza mental que tiene que tener Marc Márquez es digna de admirar. Ojalá verle al 100% en 2023. pic.twitter.com/9WBxlYrx3z — alejandroGP (@alejandrogp__) November 24, 2022

El segundo momento crítico llegó cuando volvió a subirse a la moto tras meses de recuperación. El regreso, que debía ser un paso adelante, se convirtió en un golpe emocional cuando se dio cuenta de que el dolor seguía presente. Ese instante fue especialmente duro. Después de tanto tiempo de trabajo, de cirugías y de esfuerzo, esperaba sentir una mejora clara. Pero la realidad fue distinta. En esas semanas, Márquez mantuvo muchas conversaciones con su entorno, con médicos y con su equipo. Era un momento de decisiones importantes.

El regreso que cambió su historia

A pesar de las dudas, Marc Márquez decidió seguir adelante. Su mentalidad competitiva y su carácter luchador pesaron más que el miedo a no volver a ser el mismo piloto. El cambio también llegó a nivel deportivo. Tras muchos años en Repsol Honda Team, el piloto decidió apostar por un nuevo proyecto y unirse al Gresini Racing, una decisión que marcó un punto de inflexión en su carrera.