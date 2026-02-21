Marc Márquez sufre dos caídas en los test y enciende las alarmas

El arranque del test de MotoGP 2026 en Buriram dejó un doble susto para Marc Márquez. El piloto de Ducati sufrió dos caídas en la primera jornada, aunque logró terminar quinto y sin consecuencias físicas.

Un inicio movido en Tailandia

La temporada de MotoGP ya asoma en el horizonte y los motores comenzaron a rugir este sábado en el circuito de Gran Premio de Tailandia, escenario habitual en Buriram. Las dos jornadas de test son decisivas para las fábricas, que deben definir las últimas especificaciones antes de homologar sus prototipos para el Mundial.

Con casi toda la parrilla presente, salvo la ausencia destacada de Fermín Aldeguer, aún recuperándose de una lesió, la atención se centraba en el box de Ducati Lenovo Team. Allí, el vigente campeón del mundo, Marc Márquez, arrancaba su programa de trabajo con la mirada puesta en afinar la puesta a punto de su Desmosedici.

Sin embargo, la sesión no fue plácida. En la curva 12, una frenada comprometida provocó que el tren delantero de la Ducati cediera y Márquez acabara en el suelo. Fue una caída limpia, sin violencia excesiva, pero suficiente para activar las primeras alarmas en este inicio de pretemporada.

😱 Así han sido LAS DOS CAÍDAS de Marc Márquez en los Test de Buriram.



Ninguna ha sido fuerte del todo, pero hay que tener mucho cuidado con esa rueda delantera de la Ducati.



El año pasado era el mismo problema, se cerraba mucho. 🙄#MotoGP #BuriramTest pic.twitter.com/tFG3shlvWd — Pole (@SrPoleOficial) February 21, 2026

El piloto regresó al box por su propio pie y, tras unos minutos de revisión técnica, volvió a pista. La sensación era de simple incidente aislado. Pero no sería el último del día.

Segunda caída y reacción inmediata

Minutos después, cuando el ritmo empezaba a estabilizarse, llegó el segundo susto. Esta vez en la curva 5. De nuevo, pérdida del tren delantero y caída. Aunque no hubo imágenes oficiales del momento, la información fue confirmada rápidamente por el entorno del paddock. Lo más importante: Márquez estaba ileso.

En términos físicos, el balance es positivo. Después de años marcados por lesiones y operaciones, cualquier caída genera inquietud. Pero el ’93’ se levantó, volvió a subirse a la moto y completó su programa de trabajo. Ese detalle no es menor. En la pretemporada, más allá de los tiempos, lo fundamental es acumular vueltas y datos.

A pesar de los incidentes, Marc Márquez finalizó la sesión en quinta posición, muy cerca de los hombres que comandaron la tabla de tiempos. El más rápido fue Pecco Bagnaia, que confirmó que la Ducati sigue siendo la referencia de cara al Mundial 2026. El italiano mostró solidez y ritmo, dejando claro que la lucha interna en el equipo puede ser uno de los grandes atractivos del campeonato.

💥CAÍDA DE MARC MÁRQUEZ EN EL BURIRAM TEST.



Ha sido muy parecida a la última, se le ha ido la rueda delantera.



Cuidado con los límites Marc… 🙏 #MotoGP #BuriramTest pic.twitter.com/BPlwXuXNIM — Pole (@SrPoleOficial) February 21, 2026

Las dos caídas, eso sí, abren interrogantes. ¿Exceso de confianza? ¿Problemas en la puesta a punto? ¿Simple búsqueda del límite en condiciones cambiantes? En los test de pretemporada, los pilotos exploran configuraciones extremas y prueban diferentes mapas de motor, aerodinámica y ajustes de chasis. Es habitual ver errores cuando se rueda al filo.

Señales de advertencia, pero sin dramatismos

En el contexto del campeonato de MotoGP, estos ensayos en Tailandia son clave. El circuito de Buriram también abrirá oficialmente el Mundial el próximo fin de semana, por lo que cada información recogida ahora tendrá impacto directo en la primera carrera.

Para Ducati, la prioridad es clara: asegurar que la moto 2026 sea competitiva desde el primer Gran Premio. Para Márquez, el reto es consolidar su adaptación total al proyecto y empezar el año con regularidad. Las alarmas existen, pero no hay dramatismo. El piloto terminó la jornada dentro del top 5, cerca del liderato y sin daños físicos. En MotoGP, caer forma parte del proceso cuando se busca el límite.

El verdadero examen llegará cuando el semáforo se apague en carrera. Hasta entonces, las caídas en los test son un aviso, no una sentencia. Y si algo ha demostrado Marc Márquez a lo largo de su trayectoria es que sabe convertir los tropiezos en combustible competitivo.