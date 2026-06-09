Marc Márquez vuelve a desafiar todos los límites y reabre la lucha por el Mundial

Cuando muchos pensaban que su temporada estaba condenada a una larga persecución, Marc Márquez ha vuelto a demostrar por qué es una de las figuras más extraordinarias de la historia del motociclismo. El piloto español, que hace apenas unas semanas se recuperaba de una nueva intervención quirúrgica, ha protagonizado un regreso espectacular al conquistar su victoria número 100 en Grandes Premios y reengancharse a la pelea por el campeonato.

La victoria lograda en Hungría no fue una más. Tampoco fue un triunfo sencillo. Fue una exhibición de carácter, experiencia y capacidad competitiva. Márquez tuvo que pelear durante buena parte de la carrera con un combativo Pedro Acosta antes de imponer su ritmo y cruzar la meta en primera posición. El resultado le permitió recortar una importante cantidad de puntos respecto al liderato del campeonato y volver a instalar la palabra "Mundial" en todas las conversaciones del paddock.

Lo más llamativo no es únicamente el resultado. Es el contexto. Hace apenas un mes, el vigente campeón atravesaba otro de esos momentos que han marcado su carrera reciente: lesiones, operaciones y dudas sobre su estado físico. Sin embargo, una vez más, el español ha transformado la adversidad en combustible competitivo.

"Marc nunca se rinde", resumían algunos de sus rivales al analizar el fenómeno que supone enfrentarse a él en pista. La frase refleja perfectamente la sensación que existe actualmente en MotoGP. Nadie da por vencido al piloto de Ducati, independientemente de los problemas físicos o de la distancia que marque la clasificación general.

En Ducati tampoco esconden la satisfacción. La marca italiana considera que el triunfo de Hungría puede marcar un punto de inflexión en la temporada. El propio equipo ha reconocido que Márquez todavía no se encuentra al cien por cien físicamente, lo que convierte el resultado en algo todavía más impresionante.

La situación del campeonato sigue siendo complicada, pero ya nadie la considera imposible. Tras el último Gran Premio, la diferencia con el liderato se redujo considerablemente y todavía quedan numerosas carreras por disputarse. En un campeonato tan largo, la experiencia del español puede convertirse en un factor decisivo.

Además, la sensación dentro del paddock es que Márquez está encontrando una nueva versión de sí mismo. Menos impulsiva que en sus años más salvajes, pero igual de efectiva. Más estratégica, más calculadora y con una enorme capacidad para escoger el momento exacto en el que atacar. Esa evolución ha sido destacada incluso por antiguos rivales y compañeros de generación.

Mientras tanto, la afición vuelve a ilusionarse. Las redes sociales y los foros especializados han recuperado el debate que parecía cerrado hace apenas unas semanas: ¿puede Marc Márquez conquistar otro título mundial? La respuesta todavía está por escribirse, pero lo que sí parece claro es que el español ha recuperado algo fundamental: la capacidad de intimidar a sus adversarios.

Con las próximas citas del calendario cada vez más cerca, la presión cambia de bando. Los líderes del campeonato saben que el piloto que dominó una era entera del motociclismo vuelve a estar en la pelea. Y cuando Marc Márquez encuentra ritmo, confianza y una Ducati competitiva bajo sus manos, cualquier pronóstico queda en papel mojado.

La temporada todavía tiene muchos capítulos por delante, pero una cosa parece segura: el número 93 ha regresado al centro de la escena y el Mundial vuelve a tener un protagonista inesperado en su tramo decisivo.