Máxima preocupación con Marc Márquez: la doble operación cambia todos los planes

El mundo de MotoGP vuelve a mirar con preocupación a Marc Márquez. El piloto español ha tenido que pasar de nuevo por quirófano tras el duro accidente sufrido en el Gran Premio de Francia y la situación ha alterado completamente los planes tanto del piloto como de Ducati para las próximas semanas.

Un accidente en Le Mans lo cambia absolutamente todo

El fin de semana de French motorcycle Grand Prix terminó de la peor manera posible para Marc Márquez. El vigente campeón del mundo sufrió una violenta caída durante la carrera sprint disputada en el circuito de Le Mans cuando luchaba por mantenerse en las posiciones delanteras.

El accidente provocó una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, una lesión que obligó al piloto de Cervera a abandonar inmediatamente Francia para viajar a Madrid y someterse a una intervención quirúrgica urgente. Sin embargo, el problema iba mucho más allá de esa fractura. Durante las últimas semanas, Márquez venía arrastrando molestias importantes en el hombro derecho, una lesión anterior que seguía condicionando su rendimiento en este inicio de temporada de MotoGP.

El propio piloto confirmó que llevaba tiempo compitiendo con molestias físicas importantes. Tras varias pruebas médicas realizadas después del Gran Premio de Jerez, los médicos detectaron que uno de los tornillos colocados en una operación previa del hombro se había desplazado y estaba comprimiendo el nervio radial.

Esa situación explicaba muchas de las dificultades físicas que Márquez había sufrido durante los últimos meses sobre la Ducati, especialmente la pérdida de fuerza en determinadas fases de pilotaje.

Ducati confirma una doble operación con éxito

Tras abandonar Le Mans, Marc Márquez fue intervenido este domingo en el Hospital Ruber Internacional de Madrid en una operación que duró varias horas y que finalmente se desarrolló con éxito.

La primera intervención permitió estabilizar la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho sufrida durante la caída. Pero además, el equipo médico aprovechó para realizar una segunda operación programada en el hombro derecho del piloto. Los especialistas extrajeron dos tornillos y un fragmento óseo procedente de una cirugía anterior que se había desplazado con el tiempo y estaba afectando directamente al nervio radial del brazo derecho.

Desde Ducati, el team manager Davide Tardozzi confirmó rápidamente que la operación había salido bien y transmitió tranquilidad respecto al estado del piloto español.

Aun así, dentro del paddock existe muchísima preocupación porque esta nueva situación obliga a cambiar completamente el calendario previsto para la recuperación de Márquez. El piloto ya ha sido descartado oficialmente para el próximo Gran Premio de Catalunya y todavía no existe una fecha concreta para su regreso.

🗣️ "Marc acaba de salir de la operación y todo ha ido bien"



Davide Tardozzi y Ducati confirman que la operación de @marcmarquez93 en Madrid ha sido un éxito 💪🏻#MotoGP 🏁 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/L4OJ1dqCBn — DAZN España (@DAZN_ES) May 10, 2026

El regreso de Márquez vuelve a quedar lleno de incógnitas

La gran preocupación ahora gira alrededor de los plazos de recuperación. Ducati confirmó que todo dependerá de la evolución física de Marc Márquez durante las próximas semanas y evitó poner fechas concretas para su regreso a la competición.

El golpe es especialmente duro porque Márquez empezaba a recuperar sensaciones competitivas tras varios años marcados por lesiones y operaciones constantes. Además, el piloto español seguía siendo uno de los grandes candidatos a pelear por el campeonato del mundo esta temporada.

Mientras tanto, MotoGP observa con incertidumbre la evolución de una de sus grandes estrellas. Cada vez que Marc Márquez vuelve a pasar por quirófano, todo el paddock contiene la respiración esperando verle regresar una vez más a lo más alto.