Nadie lo esperaba: el plan oculto de Ducati para reemplazar a Marc Márquez sale a la luz

El futuro de Marc Márquez en MotoGP genera incertidumbre. Mientras tanto, Ducati ya mueve ficha en el mercado de pilotos.

Un futuro en duda que lo cambia todo

En el mundo de MotoGP, pocas figuras generan tanta expectación como Marc Márquez. El piloto español, campeón del mundo en múltiples ocasiones, afronta un momento decisivo en su carrera. Su contrato con Ducati entra en su fase final y, lejos de aclararse, su continuidad está rodeada de interrogantes.

Las primeras carreras de la temporada han dejado señales preocupantes. Su rendimiento no ha sido el esperado, y gran parte de las dudas giran en torno a su estado físico. El hombro derecho, una zona que ya le ha dado problemas en el pasado, vuelve a ser protagonista. Desde su última lesión, Márquez no ha logrado recuperar plenamente las sensaciones que lo convirtieron en uno de los dominadores de la categoría.

Este contexto ha abierto un escenario inesperado: la posibilidad de que el piloto decida poner fin a su trayectoria antes de lo previsto. Aunque no hay una decisión oficial, en el paddock ya se especula con un posible adiós si su estado físico no mejora en los próximos meses.

Ducati no espera y activa su plan

Ante esta incertidumbre, Ducati ha optado por adelantarse a los acontecimientos. La marca italiana no quiere quedarse sin una de sus motos oficiales sin un piloto competitivo, y ya ha empezado a trazar un plan de sustitución.

El nombre que gana fuerza dentro del entorno de la escudería es el de Fermín Aldeguer. El joven piloto español, que actualmente compite en un equipo satélite, ha demostrado tener el talento necesario para dar el salto al equipo oficial.

Su progresión en MotoGP ha sido constante. En su segunda temporada en la categoría, ha conseguido resultados sólidos que lo posicionan como una de las grandes promesas del campeonato. Su estilo agresivo, su capacidad de adaptación y su ambición lo convierten en un perfil ideal para asumir un reto de esta magnitud.

En Ducati valoran especialmente su potencial de crecimiento. A diferencia de otros pilotos más consolidados, Aldeguer representa una apuesta de futuro, capaz de evolucionar junto a la moto y adaptarse a las exigencias del equipo.

Hwhehwh, followers gw udh 54, dan hari ini my mine gweh fermin aldeguer ultah😍😍❤️ pic.twitter.com/RraWt7Mgzm — Sćude. (@Freearri) April 5, 2026

Un relevo generacional en marcha

El posible ascenso de Aldeguer no sería solo un cambio de piloto, sino el inicio de una nueva etapa para Ducati. La marca italiana ha construido su éxito reciente sobre una combinación de talento y estrategia, y ahora podría dar paso a una nueva generación.

Mientras tanto, el futuro de Márquez sigue siendo la gran incógnita. Su mentalidad competitiva le ha llevado a superar múltiples lesiones a lo largo de su carrera, pero esta vez el desafío parece diferente. La exigencia física de MotoGP no deja margen para competir al máximo nivel sin estar al cien por cien.

En este escenario, la decisión que tome en los próximos meses será clave. Continuar, cambiar de rumbo o incluso retirarse son opciones que están sobre la mesa. Y Ducati, consciente de ello, no quiere quedarse atrás.