No solo preocupa Marc Márquez: en Ducati también saltan las alarmas con Francesco Bagnaia

En Ducati empiezan a vivir días bastante complicados justo en uno de los momentos más importantes de la temporada. La situación física de Marc Márquez ya venía generando preocupación desde hace semanas después de su operación en el brazo, pero ahora el equipo italiano tiene otro problema importante encima de la mesa. Francesco Bagnaia tampoco está al cien por cien y su estado físico mantiene en alerta a toda la estructura de Ducati antes de Mugello. Lo que parecía un año ilusionante para la marca italiana se ha convertido de repente en un escenario lleno de dudas e incertidumbre.

Marc Márquez sigue pendiente de su recuperación

La situación de Marc Márquez sigue siendo uno de los grandes temas dentro del paddock. El piloto español continúa recuperándose después de pasar nuevamente por quirófano y en Ducati están siendo muy prudentes con los plazos.

Porque después de todo lo que ha sufrido Marc durante los últimos años, nadie quiere correr riesgos innecesarios. El objetivo principal ahora mismo es que pueda volver en buenas condiciones y sin precipitar ninguna decisión, pero evidentemente la preocupación existe.

Especialmente porque Márquez sigue siendo una de las grandes referencias del proyecto y Ducati sabe perfectamente que necesita a su piloto competitivo para pelear por los objetivos importantes de la temporada. Por eso cada revisión médica se sigue con muchísima atención dentro del equipo. Aunque el optimismo sigue presente, también existe cierta inquietud por cómo responderá físicamente cuando vuelva a subirse a la moto.

Ahora Bagnaia también genera dudas

El problema es que Márquez ya no es el único foco de preocupación dentro de Ducati. Porque Francesco Bagnaia también llega tocado después del fuerte accidente que sufrió en Barcelona. El piloto italiano arrastra molestias importantes en la muñeca izquierda y todavía tiene que pasar una revisión médica clave antes de Mugello y eso empieza a preocupar bastante dentro del equipo.

⚠️ Situación de emergencia en Ducati: Francesco Bagnaia todavía tiene que pasar una revisión médica en su muñeca izquierda antes de Mugello.



➡️ Pecco sufrió daños en la muñeca durante el fuerte accidente que involucró también a Johann Zarco y Luca Marini en Barcelona.



➡️… pic.twitter.com/J8WtKuo3gS — Rubén Canales (@RubCanales) May 22, 2026

Bagnaia sigue siendo una pieza fundamental para Ducati y cualquier problema físico suyo cambia completamente el panorama del campeonato. Además, el golpe llegó en un momento especialmente delicado de la temporada. La caída donde también estuvieron implicados Johann Zarco y Luca Marini dejó secuelas importantes y ahora todo dependerá de cómo evolucione su muñeca en los próximos días. Por ahora nadie quiere adelantar conclusiones, pero las dudas existen.

Ducati vive una situación más complicada de lo esperado

Dentro del equipo italiano empiezan a acumularse demasiados problemas físicos al mismo tiempo. Porque además de las dudas con Márquez y Bagnaia, también preocupa el estado de Fermín Aldeguer, que todavía no se encuentra completamente recuperado. Y para colmo, Álex Márquez no podrá correr.

Todo esto genera una situación bastante incómoda para Ducati justo antes de una de las citas más importantes del calendario. Especialmente porque Mugello siempre es un circuito muy especial para la marca italiana y la presión allí es enorme.

La afición espera resultados importantes y Ducati quería llegar a esta parte del campeonato con todos sus pilotos en plenitud física. Pero ahora mismo el panorama es bastante diferente. Por eso dentro del equipo intentan mantener la calma y gestionar cada situación con muchísima prudencia. Porque después de tantas lesiones y golpes durante los últimos años, en Ducati tienen claro que precipitar decisiones puede terminar siendo todavía peor.