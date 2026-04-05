Problemas en Ducati: Marc Márquez admite sus dudas físicas y la moto no convence

Marc Márquez no atraviesa su mejor momento en MotoGP. Ducati busca soluciones mientras Marco Bezzecchi domina con Aprilia.

Márquez no está al 100% y lo reconoce

El inicio de temporada en MotoGP está dejando sensaciones inesperadas, especialmente en el entorno de Ducati. Marc Márquez, uno de los grandes nombres del campeonato, ha reconocido públicamente que todavía no está en plenitud física y que necesitará tiempo para recuperar su mejor versión.

El piloto español, siempre exigente consigo mismo, no ha dudado en admitir que compite lejos de su nivel óptimo. Las molestias físicas, especialmente en el hombro, siguen condicionando su rendimiento en pista. En un campeonato tan competitivo como el actual, correr al 90% puede marcar una diferencia decisiva.

Esta situación no solo afecta a Márquez, sino también al rendimiento global de Ducati. El piloto es una pieza clave en el desarrollo y evolución de la moto, y su estado físico limita en parte el potencial del equipo.

Ducati no encuentra respuestas ante el dominio de Aprilia

A las dudas físicas de Márquez se suma otro problema: el rendimiento de la moto. La Ducati no está mostrando la solidez esperada en este inicio de campeonato, especialmente si se compara con el nivel que está exhibiendo Aprilia.

El dominio de Aprilia Racing, liderado por Marco Bezzecchi, ha sido uno de los grandes focos de atención. El piloto italiano ha logrado imponerse en las primeras carreras del domingo, marcando diferencias claras respecto a sus rivales.

Este escenario no ha llegado por sorpresa total. Algunos expertos ya advertían a final de la pasada temporada que Aprilia estaba dando pasos firmes hacia el liderazgo. Ahora, esa evolución se ha confirmado en pista. En Ducati, la preocupación crece. La sensación es que la ventaja técnica que habían logrado en años anteriores se ha reducido, y que el campeonato vuelve a estar más abierto que nunca.

⚠️ Marc Márquez está al 85% de su mejor versión. Aún no está recuperado.



➡️ Especialmente en las primeras vueltas, sufre mucho para mover la moto.



➡️ Aun así, el domingo demostró que, cuando se encuentra a gusto, sigue estando para pelear.



(@OSCARHAROTASEND) #MotoGP ❌🇪🇸 pic.twitter.com/adbnMQqn0t — Rubén Canales (@RubCanales) March 31, 2026

Problemas técnicos y margen de mejora

Más allá de los resultados, las sensaciones sobre la moto tampoco son las mejores. Uno de los aspectos más señalados es el comportamiento de la Ducati en el paso por curva. Según diversos análisis, la GP26 presenta inestabilidad en momentos clave, especialmente al soltar el freno y antes de volver a acelerar.

Este detalle, que puede parecer menor, es fundamental en MotoGP. La velocidad en curva y la capacidad de mantener el ritmo en esos tramos son determinantes para marcar diferencias en carrera.

El propio Márquez ha trasladado estas sensaciones a su equipo técnico, especialmente tras el Gran Premio de Estados Unidos. Ducati ya trabaja en soluciones para corregir estos problemas, consciente de que el margen de mejora existe, pero también de que el tiempo apremia. Mientras tanto, el piloto también sigue enfocado en su recuperación. Volver al 100% es la prioridad, tanto para él como para el equipo.