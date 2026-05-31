Regreso agridulce de Marc Márquez en MotoGP: "No he disfrutado"

Marc Márquez ya está de vuelta. Después de varias semanas marcadas por la lesión y la recuperación, el piloto español volvió a subirse a su Ducati en el Gran Premio de Mugello. El simple hecho de volver a competir ya era una gran noticia para él y para sus aficionados. Sin embargo, sus sensaciones al terminar el fin de semana estuvieron lejos de la felicidad absoluta que muchos imaginaban.

Una vuelta muy esperada después de semanas difíciles

La caída que sufrió hace unas semanas obligó a Marc Márquez a parar. Fueron días difíciles, no solo por la lesión, sino también porque tuvo que dejar de competir cuando la temporada estaba en un momento importante.

Durante todo este tiempo se ha esforzado al máximo para recuperarse. Ha seguido las indicaciones de los médicos, ha trabajado duro cada día y ha hecho todo lo posible para volver cuanto antes a la moto. Por eso estar de nuevo en Mugello ya era una buena noticia para él. Más allá del resultado, lo importante era volver a competir, recuperar sensaciones y comprobar cómo respondía su cuerpo después de varias semanas alejado de los circuitos.

Mugello dejó buenas señales, pero también mucho trabajo por delante

Desde los primeros entrenamientos se vio a un Marc Márquez competitivo. Poco a poco fue mejorando sus tiempos y consiguió recuperar algunas sensaciones positivas sobre la moto.

Marc Márquez le reconoce a Dani Pedrosa no ha disfrutado encima de la moto



🗣️ "Ahora mismo es trabajo puro y duro. Toca este proceso para disfrutar en un futuro"#ItalianGP 🇮🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/aTqN3bJLwv — DAZN España (@DAZN_ES) May 31, 2026

Incluso logró firmar una clasificación muy sólida frente a rivales que llegaban en mejor estado físico. Durante las carreras también dejó momentos interesantes, volvió a pelear rueda con rueda, mostró carácter y no renunció a competir pese a las dificultades. Sin embargo, el propio piloto fue muy sincero al analizar su actuación. Reconoció que todavía no se siente plenamente recuperado y explicó que ahora mismo todo gira alrededor del esfuerzo y del trabajo.

"No he disfrutado", la frase que resume su situación

Las palabras de Márquez fueron probablemente lo más llamativo del fin de semana, porque reflejan perfectamente el momento que está viviendo. Volver a competir era importante, pero eso no significa que todo haya vuelto a la normalidad.

El piloto reconoció que todavía está en pleno proceso de recuperación y que cada vuelta exige mucho más esfuerzo del habitual. Por eso aseguró que no había disfrutado encima de la moto. No porque estuviera decepcionado, ni porque los resultados fueran malos. Simplemente porque sigue centrado en recuperar las sensaciones que tenía antes de la lesión.