Saltan las alarmas con Marc Márquez: su nivel preocupa en MotoGP

El inicio del Mundial de MotoGP deja dudas sobre Marc Márquez. Los resultados y las sensaciones no son las esperadas tras las primeras carreras.

Un inicio de temporada que no convence

Tras las primeras citas del MotoGP, el campeonato empieza a tomar forma… y no precisamente con buenas noticias para Marc Márquez. El piloto de Cervera ocupa actualmente la quinta posición con 57 puntos, lejos del liderato que ostenta Marco Bezzecchi con 101, seguido por Jorge Martín con 90.

La distancia de 44 puntos respecto al líder empieza a ser significativa, especialmente en un campeonato tan competitivo. Por delante de Márquez también se sitúan nombres como Fabio Di Giannantonio y Pedro Acosta, lo que evidencia el alto nivel de la parrilla actual.

Pero más allá de los números, lo que realmente preocupa son las sensaciones. Márquez no está dominando como en sus mejores años. Se le ve incómodo, forzado en algunas situaciones y sin ese margen diferencial que siempre le caracterizó.

Las dudas sobre su rendimiento

Las críticas no han tardado en llegar. Una de las voces más contundentes ha sido la de Carlo Pernat, quien ha analizado el momento del piloto español con bastante dureza. Según él, Márquez ya no es el mismo de antes.

El agente destaca que, tras años complicados marcados por lesiones, el piloto logró un regreso admirable. Sin embargo, ese “extra” que marcaba la diferencia parece haber desaparecido. Ahora, en lugar de liderar, Márquez se ve obligado a perseguir.

Y en MotoGP, perseguir no es fácil. Especialmente cuando marcas como Aprilia Racing han dado un paso adelante. Bezzecchi y Jorge Martín están demostrando un nivel muy alto, consolidándose como los grandes protagonistas de este inicio de temporada. Además, Márquez está cometiendo errores poco habituales en él. Fallos que reflejan la presión y la falta de confianza que puede estar atravesando. Algo que contrasta con la imagen de piloto dominante que había construido durante años.

⚠️ Ramón Forcada opina sobre la polémica con Marc Márquez en la sprint.



🗣️ "Como ha pasado muchas otras veces, seguramente se modificará el reglamento. ¿Como en Austin el año pasado? Exacto".



➡️ "Es tan fácil como decir: 'Una vez la moto ha sobrepasado la entrada a boxes, ya no… pic.twitter.com/DSMOFtJfCY — Rubén Canales (@RubCanales) April 29, 2026

Ducati ya no domina y el contexto cambia

Otro factor clave en este escenario es el rendimiento de Ducati Corse. Durante años, la marca italiana había sido la referencia en MotoGP. Sin embargo, esta temporada parece haber perdido parte de esa superioridad.

Según Pernat, la moto actual no alcanza el nivel de la versión anterior. Esto ha generado dudas dentro del equipo y ha obligado a los pilotos a buscar soluciones constantes junto a técnicos como Gigi Dall’Igna.

Este cambio de equilibrio en la parrilla ha afectado directamente a Márquez. Sin una moto claramente dominante y con rivales en gran forma, el margen de error se reduce al mínimo. El Mundial es largo y todavía queda mucho por delante. Pero las primeras sensaciones han encendido las alarmas. Marc Márquez ya no parte como favorito indiscutible, y eso cambia completamente el escenario.