Se desvela cuándo volverá Álex Márquez a competir tras su lesión en MotoGP

El accidente de Álex Márquez en el Gran Premio de Catalunya dejó una imagen muy preocupante dentro del paddock de MotoGP. Durante varios segundos hubo muchísimo miedo por el estado del piloto español después del fuerte impacto que sufrió tras tocarse con Pedro Acosta. Por suerte, las noticias han ido mejorando con el paso de las horas y ahora ya se conoce el tiempo aproximado que necesitará para volver a competir. Y viendo cómo fue el accidente, dentro de Gresini Racing consideran que la situación podría haber sido muchísimo peor.

El susto fue enorme en Catalunya

El accidente de Álex puso los pelos de punta a todo el mundo del motociclismo. Porque la caída fue realmente dura y durante unos instantes existió muchísima preocupación por cómo salió despedido tras el impacto.

Además, el choque con Pedro Acosta complicó todavía más la escena. Las asistencias médicas actuaron rápidamente y el piloto fue trasladado para realizarle todas las pruebas necesarias. Finalmente, el diagnóstico confirmó una fractura en la vértebra C7 y otra lesión en la clavícula derecha.

Un parte médico importante, aunque dentro del equipo respiran algo más tranquilos después de comprobar que no existen daños más graves. Porque viendo la violencia del accidente, el miedo inicial fue enorme y eso lo reconocieron también muchas personas dentro del paddock.

Ya hay fecha aproximada para su regreso

Después de pasar por quirófano, Álex Márquez ya se encuentra recuperándose en casa junto a su familia. Ahora mismo el objetivo del piloto español es volver cuanto antes, aunque sin precipitar ningún paso.

🚨 ÚLTIMA HORA: Álex Márquez será baja en los próximos Grandes Premios de Italia y Hungría 🏁



El piloto español se pierde dos citas clave, con la mirada puesta ya en su regreso. Si todo evoluciona según lo previsto, volvería para el GP de República Checa (17–19 de junio) 👀… pic.twitter.com/84pNc4S8IP — DAZN España (@DAZN_ES) May 21, 2026

Por el momento ya está confirmado que no participará ni en Mugello ni tampoco en el Gran Premio de Hungría, en el circuito de Balaton. La intención tanto del piloto como del equipo pasa por intentar regresar en Brno. Es decir, durante el Gran Premio de la República Checa previsto para el fin de semana del 19 al 21 de junio.

Ese es ahora mismo el plazo más optimista que manejan dentro de Gresini. Aunque evidentemente todo dependerá de cómo avance la recuperación durante las próximas semanas. Porque después de una lesión de este tipo no quieren asumir riesgos innecesarios. Especialmente teniendo en cuenta la exigencia física que supone pilotar una MotoGP.

El mensaje de Álex tranquilizó mucho al paddock

Pocas horas después del accidente, el propio Álex Márquez quiso enviar un mensaje a través de sus redes sociales. La verdad es que ayudó bastante a tranquilizar tanto a los aficionados como a muchas personas dentro del campeonato. El piloto apareció sonriendo desde el hospital y explicó que todo estaba controlado antes de entrar en quirófano. También aprovechó para agradecer todos los mensajes de apoyo que recibió tras el accidente.

Ese gesto fue muy valorado porque permitió rebajar bastante la preocupación inicial. Ahora comienza la parte más difícil: la recuperación. Porque aunque el tiempo estimado de baja no sea demasiado largo, el objetivo principal es que pueda volver completamente recuperado y sin molestias.

Dentro de Gresini tienen claro que no merece la pena correr riesgos a estas alturas de la temporada. Especialmente porque Álex estaba firmando un campeonato muy sólido antes de la caída. Por eso ahora toda la atención está puesta en su evolución física durante las próximas semanas. Aunque se perderá dos Grandes Premios importantes, la sensación dentro del equipo es positiva.