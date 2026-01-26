Valentino Rossi provoca un terremoto en Ducati con un fichaje que incomoda a Marc Márquez

El futuro de MotoGP, Ducati y el mercado de pilotos empieza a agitarse antes de tiempo. Valentino Rossi mueve hilos pensando en 2027 y un nombre propio amenaza con cambiar equilibrios en el paddock.

2027, el año que puede cambiarlo todo

El horizonte de 2027 se perfila como uno de los más disruptivos en la historia reciente del Mundial. Nuevo cambio de normativa, motos prácticamente rediseñadas y una situación contractual muy particular: la mayoría de los pilotos quedarán libres a finales de este año. Un escenario perfecto para movimientos estratégicos de alto impacto.

En ese contexto aparece Pedro Acosta, uno de los talentos más cotizados de la parrilla. El piloto murciano parece cada vez más decidido a no continuar en el Red Bull KTM Factory Racing Team. Las negociaciones para su renovación no avanzan y las sensaciones deportivas no acompañan.

En junio dije esto

Rossi parece despertar y quiere un equipo fuerte en 2027

Yo dije que ojalá fueran Acosta Viñales, sería una bomba. Acosta irá a un equipo factory 100%, pero es buen momento para ir a por Maverick, y no creo que rechazara la moto



Como dato curioso, Viñales… https://t.co/ubvb2tM6Q8 — ALL_MOTORSPORT_46 (@AllMotorsport46) January 25, 2026

KTM le prometió un último salto de calidad, victorias y la posibilidad real de luchar por el título en la categoría reina. Pero la realidad ha sido muy distinta. La moto no ha evolucionado como se esperaba y el rendimiento ha quedado incluso por detrás de Aprilia y Honda, que sí han sabido aprovechar las concesiones. Acosta no quiere conformarse. El ‘37’ solo piensa en ganar y ser campeón.

Ducati, el deseo… y el veto de Márquez

En ese camino hacia la excelencia, Ducati aparece como el destino soñado. La Desmosedici sigue siendo la referencia técnica del campeonato y cualquier piloto con ambición quiere subirse a ella. El nombre de Acosta sonó con fuerza para el equipo oficial, incluso como posible sustituto de Francesco Bagnaia.

Sin embargo, ahí entra un factor clave: Marc Márquez. El ocho veces campeón del mundo no vería con buenos ojos compartir estructura con un rival directo tan joven, talentoso y ambicioso. La relación entre ambos nunca ha sido especialmente fluida y Márquez considera que Acosta podría complicarle seriamente la vida dentro del mismo box. En Ducati son conscientes de esa tensión. Y el veto de Márquez ha frenado, al menos por ahora, la llegada de Acosta al equipo oficial.

La jugada maestra de Rossi y el VR46

Aquí es donde entra Valentino Rossi. El italiano mantiene una relación muy cercana con Pedro Acosta y dispone de una alternativa perfecta para introducirlo en el universo Ducati sin tocar el equipo oficial: el Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

El equipo satélite de Rossi es una puerta de entrada ideal. Moto Ducati competitiva, entorno de confianza y una estructura en crecimiento. Para Acosta, sería la oportunidad de pilotar la mejor moto del campeonato sin chocar frontalmente con Márquez. Para Rossi, un golpe estratégico que refuerza su proyecto y vuelve a situarlo en el centro del tablero.

El movimiento no es inmediato, pero la intención existe. Y en MotoGP, cuando Rossi quiere algo, rara vez pasa desapercibido. La posible llegada de Acosta al VR46 reabriría viejas tensiones, cambiaría jerarquías y lanzaría un mensaje claro: Ducati puede seguir dominando… incluso desde fuera del equipo oficial. Y Marc Márquez lo sabe.