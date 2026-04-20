Viñales, fuera de Jerez: el calvario que deja a KTM sin plan B en el GP de España

El piloto español Maverick Viñales no estará en el Gran Premio de España de MotoGP en Jerez. KTM afronta la cita sin sustituto tras una inesperada cadena de contratiempos.

Un revés inesperado para MotoGP en Jerez

El Gran Premio de España, una de las citas más esperadas del calendario de MotoGP, perderá a uno de sus protagonistas habituales. Maverick Viñales no podrá competir en el circuito de Circuito de Jerez-Ángel Nieto, prolongando así un periodo complicado que ya se extiende durante meses.

El piloto de Roses continúa recuperándose de una intervención quirúrgica en el hombro realizada a finales de marzo. Aunque la evolución médica es positiva, los plazos no permiten asumir riesgos en una prueba tan exigente como el GP de España. La decisión, tomada en coordinación con el equipo Red Bull KTM Tech3, prioriza su regreso en plenas condiciones antes que precipitar una vuelta que podría agravar la lesión.

El origen del problema se remonta a semanas atrás, cuando Viñales detectó molestias durante el Gran Premio de las Américas, disputado en el trazado de Circuito de las Américas. Allí se descubrió que un elemento de fijación de una operación previa se había desplazado, obligando a tomar medidas inmediatas. Desde entonces, su temporada 2026 ha quedado marcada por la incertidumbre.

‼️ @polespargaro to substitute Maverick Viñales at this weekend's Grand Prix of Czechia.



Pol will replace Top Gun who had a successful left shoulder surgery in Italy this week. We wish Mav a speedy recovery and can't wait to see him back on track! #KTM #ReadyToRace #CzechGP pic.twitter.com/eHjgknJwA1 — RED BULL KTM FACTORY RACING (@KTM_Racing) July 16, 2025

KTM, sin sustituto y con un solo piloto en pista

A la ausencia de Viñales se suma un problema añadido para la estructura austriaca: no habrá sustituto. El plan inicial contemplaba la participación de Pol Espargaró como piloto reserva, pero una lesión en la mano ha frustrado esa opción en el último momento.

El equipo valoró alternativas, pero la falta de tiempo y la necesidad de contar con un piloto competitivo impidieron cerrar un reemplazo viable. De este modo, KTM afrontará el fin de semana en Jerez con una alineación reducida, dejando todo el peso deportivo en manos de Enea Bastianini.

La situación no es habitual en MotoGP, donde los equipos suelen reaccionar con rapidez ante bajas inesperadas. Sin embargo, la coincidencia de lesiones y el calendario comprimido han dejado sin margen de maniobra a la escudería.

🚨Maverick Viñales will miss the Spanish GP at Jerez this weekend since he is still recovering from surgery undergone at the end of March. #viñales #ktm #motogp #spanishgp pic.twitter.com/k8MOuQfRav — MotorsportsClicks (@MotorspoClicks) April 20, 2026

Bastianini asume el liderazgo en un momento clave

Con Viñales fuera de combate, todas las miradas se centran en Bastianini, quien llega a Jerez tras mostrar un rendimiento sólido en la última cita disputada en Estados Unidos. El italiano firmó un podio en la carrera sprint y un meritorio resultado en la prueba principal, lo que refuerza su confianza de cara a la gira europea.

El trazado andaluz, uno de los más técnicos del campeonato, será una prueba de fuego tanto para el piloto como para el equipo. Sin referencias internas directas y con una única moto en pista, la recopilación de datos se verá limitada, lo que podría influir en el rendimiento global durante el fin de semana.

Mientras tanto, Viñales continúa centrado en su recuperación, con el objetivo de regresar en las próximas carreras del calendario. Su ausencia en Jerez no solo supone un golpe deportivo, sino también un vacío para la afición española, que pierde a uno de sus referentes en casa.