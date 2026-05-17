Ya se conoce el verdadero estado de Álex Márquez tras el accidente en el Gran Premio de Cataluña

El Gran Premio de Cataluña dejó una de esas imágenes que ponen los pelos de punta incluso a quienes llevan años viendo MotoGP. La caída de Álex Márquez y Johann Zarco en Montmeló frenó por completo el ambiente habitual de carrera y durante varios minutos lo único importante dejó de ser la competición. Hubo mucho silencio, mucha tensión y caras de preocupación dentro del paddock. Porque cuando un piloto sale despedido de esa manera, lo primero que piensa todo el mundo es simplemente que esté bien.

Montmeló vivió momentos realmente angustiosos

El accidente ocurrió en plena carrera y rápidamente se vio que no había sido una caída cualquiera. Varios pilotos acabaron implicados y durante unos segundos se generó una situación bastante peligrosa sobre la pista.

La carrera se detuvo mientras los equipos médicos atendían a los pilotos. Y sinceramente, viendo las imágenes, era imposible no preocuparse por el estado de Álex Márquez.

Durísima caída de Álex Márquez cuando peleaba por la victoria



Dirección de Carrera informa de que el piloto de Gresini está consciente 🙏🏻#MotoGP #CatalanGP pic.twitter.com/xbPkCkQyK2 — DAZN España (@DAZN_ES) May 17, 2026

El piloto de Cervera fue evacuado primero en ambulancia y después trasladado en helicóptero al hospital para realizarle más pruebas. En ese momento, la incertidumbre era enorme porque apenas había información clara sobre su situación. Además, MotoGP viene de años muy duros con accidentes graves y eso hace que cada caída importante se viva todavía con más miedo dentro del mundo del motociclismo.

Las lesiones son importantes, pero hay alivio

Con el paso de las horas fueron llegando noticias más tranquilizadoras. El equipo Gresini Racing confirmó que Álex Márquez sufrió una fractura en la vértebra C7 y otra en la clavícula derecha.

La clavícula tendrá que ser operada, algo bastante habitual en MotoGP, aunque la lesión cervical era la que más preocupación generaba inicialmente.

Por suerte, los médicos transmitieron calma dentro de la gravedad. Y el propio Álex ayudó muchísimo a rebajar la tensión cuando apareció en redes sociales desde el hospital. La imagen sorprendió bastante. Se le veía tumbado en la cama, con collarín, evidentemente dolorido, pero sonriendo. Y ese detalle tranquilizó muchísimo a los aficionados.

“Todo controlado”, escribió el piloto. Un mensaje corto, sencillo y probablemente más importante de lo que parece después del susto que acababa de dar. Porque al final, cuando ocurre un accidente así, los resultados deportivos pasan totalmente a un segundo plano.

Todo controlado!!

Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos.

Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo 💙 pic.twitter.com/tY15py29Eq — Alex Márquez (@alexmarquez73) May 17, 2026

MotoGP vuelve a recordar lo duro que es este deporte

La caída también dejó tocado a Johann Zarco, que sufrió daños importantes en la pierna y la rodilla tras verse involucrado en el accidente. El francés explicó después que tiene afectados varios ligamentos y una pequeña fractura en el tobillo izquierdo. También tendrá que pasar unos días bajo observación médica antes de conocer exactamente cuánto tiempo estará fuera. Y todo esto vuelve a recordar algo que muchas veces se olvida viendo carreras desde casa: el riesgo enorme que asumen estos pilotos cada fin de semana.

A veces parece normal ver motos rodando a más de 300 kilómetros por hora, adelantamientos imposibles o pilotos levantándose después de una caída. Pero accidentes como el de Montmeló devuelven a todos a la realidad. Ahora el objetivo de Álex Márquez será recuperarse bien, sin prisas y sin asumir riesgos innecesarios. Porque aunque los pilotos siempre quieran volver cuanto antes, hay golpes que también afectan mentalmente y necesitan tiempo.

Y sinceramente, viendo cómo terminó todo después del accidente, la sensación general dentro de MotoGP es casi de alivio. Porque el susto fue enorme y pudo haber terminado muchísimo peor.