El Mercedes GLC domina el mercado de SUV diésel en España

¿Quedan todocaminos diesel en el mercado? Sí, y uno de los más eficientes llega desde Alemania y monta, además, un muy eficiente motor MHEV que le permite consumir sólo 5,1 litros de combustible cada vez que cubre 100 km. Gracias a esa virtud (y también a su precio) ha conseguido encaramarse este mes de agosto hasta el puesto 16 del Top 100 de coches más vendidos en España. No es poco para un todocamino que, sin aplicar descuentos ni promociones, sale por 64.238 euros según el portal de ofertas quecochemecompro.com. Hablamos del Mercedes GLC.

¿Qué nos ofrece?

El Mercedes GLC es un todocamino de 4,65 metros de largo y 1,64 de alto que ofrece 620 litros de maletero. Pesa casi dos toneladas (1.910 kg) y cuenta con un depósito de 62 litros que le permite, dado su consumo de 5,1 litros cada 100 km, superar los 1.000 km de autonomía.

El MHEV de gasolina que incorpora es un 2.0 de 197 CV, pero quien no tenga bastante y siga prefiriendo el diesel a la gasolina puede llevarse a casa otro 2.0 también MHEV Diesel que alcanza los 269 CV. En este caso, el consumo sube hasta los 5,6 litros y el precio, también sin descuentos ni promociones, hasta los 72.771 euros. La marca ofrece el coche igualmente con motores MHEV de gasolina y pone a disposición tres distintos: un 204 CV, un 258 CV y un 421 CV que es el top de gama y cuesta 92.047 euros. El consumo, en este caso, se dispara hasta los 9,9 litros.

Equipamiento

De serie, todas las versiones del Mercedes GLC incluyen faros LED, climatizador automático, sensor de lluvia, sistema de audio, llantas de aleación y control de crucero. Es una dotación sencilla que sorprende por lo escaso dado el precio del coche pero, como siempre, Mercedes ofrece infinitas posibilidades de personalización que, por supuesto, implican incrementos de precio. El habitáculo, revestido todo él de nobles materiales, ofrece una amplitud máxima tanto en las plazas traseras como en las delanteras. Por supuesto, todas las versiones, dado que incluyen propulsores MHEV, pueden lucir en el parabrisas la etiqueta ECO y disfrutar de las ventajas que comporta.