Ford, obligada a cesar la producción mientras se enfrenta a una demanda millonaria

La familia de furgonetas Ford Transit cerraba 2024 con una buena noticia: era distinguida por la Euro NCAP con el sello de seguridad Platinum, lo que certifica que estos furgones cumplen con el máximo estándar de seguridad para pasajeros y carga. Con un 95% de media en las distintas pruebas, la marca del grupo Stellantis estaba de enhorabuena y la citada gama de furgonetas Ford consolidaba su posición de privilegio en el mercado. Ahora, con 2025 doblando su mitad, llega un input negativo en forma de demanda multimillonaria en USA que complica las cosas.

La demanda afecta a la Transit Trail, la opción de la furgoneta preferida por los expertos en camperización y los amantes de la filosofía VanLife. La cuestión se vincula además a un fallo no menor provocado por una serie de errores de diseño encadenados que puede llegar a hacer que los neumáticos revienten cuando la furgoneta circula cargada al máximo.

El peligro que acecha a todas la Ford Trail

La furgoneta, que tiene tracción total y equipa un V6 EcoBoost de 314 CV y 3,5 litros, se presentó en 2022 con una altura libre hasta el suelo 89 milímetros mayor que la de su predecesora. El cambio, agradecido por los entusiastas del vehículo, obligó a ensanchar los ejes en 70 mm con un objetivo: montar neumáticos todoterreno 245/75 con llantas de 16 pulgadas.

De inicio, todo funcionaba bien, pero los usuarios empezaron a observar un hecho inquietante: las gomas se deformaban si la furgoneta se cargaba al máximo y el conductor frenaba o giraba. Lo hacían tanto que se percibía un riesgo cierto de reventón.

La solución de Ford agravó el problema

Para solventar el problema, en Ford rebajaron la medida del neumático y equiparon la furgoneta con un 235/65, pero con ello se perdió altura libre hasta el suelo y se recortaron los ángulos de ataque. La consecuencia final fue más inquietante aún: la Trail perdía gran parte de sus capacidades todoterreno y los conductores (que habían adquirido el vehículo por esas virtudes) empezaron a quejarse y a cursar demandas.

¿Qué hizo Ford? Dejar de fabricar la furgoneta para no incrementar la nómina de clientes insatisfechos, pero las demandas presentadas no se han retirado. Algunos proponen que se modifique el chasis y la marca asuma el gasto, pero en Ford dan la callada por respuesta. ¿Quién tendrá la última palabra? Pues, según todo indica, los jueces estadounidenses. Sin duda, no es la mejor publicidad posible.