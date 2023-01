Cumbre en el Dortmund, clave en Madrid, por Bellingham: 'no' y 138M

Desde Kylian Mbappé no veíamos en el Real Madrid una actitud tan decidida y clara por un solo objetivo como sucede ahora con Jude Bellingham, del que el Madrid no solo no se baja, sino que acepta todos los envites, persiste y lo hace hasta tal punto que está en cabeza de las negociaciones de venta del jugador inglés, tal y como os hemos venido contando. Pero hay más, una cumbre que puede dejar traslucir una cantidad cercana a los 138M y un gesto quizá clave de cara al fichaje del futbolista británico por la entidad de Concha Espina.

Como os hemos venido contando, los equipos alemanes, como el Bayern de Múnich o el mismo Dortmund, han detenido su actividad tras el Mundial de Qatar, al menos la oficial, y aprovechan para concentrarse y preparar lo que queda de temporada. Y precisamente este es el momento indicado para hablar del futuro de la estrella del equipo del Signal Iduna Park, que cada vez está más lejos de su actual club de cara a la 23/24.

De momento, informan fuentes cercanas al jugador que el futbolista se habría negado a renovar con su club ante una propuesta realizada recientemente por los del Westfalenstadion, imaginamos como un intento del Dortmund para tantear si verdaderamente podían quedarse con la perla británica. Eso ya no es posible, habrá caducidad y esta parece cercana. El jugador, por ahora contento en Alemania, pretende escuchar ofertas en verano; es más, dicen que ha llegado a un acuerdo verbal para rendir al máximo en la temporada en curso y en época estival mirar al exterior, donde esperan el Real Madrid, el Liverpool o, más remotamente, otros conjuntos como el United o el Chelsea.

Es importante resaltar que reds y blancos son quienes a estas alturas tienen verdaderas opciones de ficharlo, pero, aseguran fuente inglesas y alemanas, con ventaja de los segundos en estos momentos. Por otro lado, el diario AS publica que si bien el traspaso podría rondar los 100 millones, a esta cifra habría que sumar complementos, que, según el medio español, elevarían la cantidad a unos 140 kilos. El Madrid está dispuesto a ello, de hecho, se habla de puertas adentro de 138 millones de euros; de modo que, por ahora, no hay motivo que eche atrás a los merengues y esa determinación recuerda a la mostrada por Mbappé, donde, recuerden, el Madrid llegó a plantear una transferencia de algo más de 200 millones.

Con Bellingham cerrando las puertas a una renovación al Dortmund y el Madrid intensificando esfuerzos, los próximos días de concentración del club germano pueden ser determinantes para esclarecer el futuro del mediocampista: se está gestando su marcha.