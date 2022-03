Dani Olmo se confiesa sobre su futuro: no irá al Barça ni al United

Dani Olmo continuará una temporada más en el Leipzig. Así lo ha confesado el joven en unas declaraciones a Sport Bild: "¡No tengo prisa! Estoy muy feliz aquí y todavía tengo contrato hasta 2024. No veo ninguna razón para irme este verano y cambiar de club. Me acabo de dar cuenta de lo rápido que puede ir".

El de Terrasa no ha tenido suerte en lo que va de temporada. Ha atravesado dos lesiones musculares, que lo han mantenido alejado de los terrenos de juego en un total de quince partidos, y ahora parece estar recuperando su rendimiento: "He tenido seis meses difíciles y estoy feliz de poder volver a jugar. Solo me concentro en los partidos y nada más", ha señalado en declaraciones a la revista alemana.

Hay que recordar que el catalán llegó al RB Leipzig en el verano de 2020 (procedente del Dinamo Zagreb) por 22 millones de euros, desde entonces ha disputado con el conjunto alemán 78 partidos y suma 15 goles y 18 asistencias. En concreto, esta temporada solo ha jugado 17 donde ha anotado tres goles y suma cinco asistencias.

Actualmente, el equipo que dirige Domenico Tedesco se encuentra quinto en la tabla de clasificación, empatado a 41 puntos con su precesor el Hoffnheim. Si bien, está a diciocho puntos del actual líder, el Bayer de Munich.

Más allá de seguirse consolidando en el conjunto alemán, Olmo ha asegurado que tiene hambre de títulos y que entre sus próximos objetivos se encuentra la posibilidad de luchar por 'la Orejona': "Me gustaría jugar la Champions League, eso está claro y aquí todos sienten lo mismo. Tenemos ese objetivo y estoy seguro de que lo lograremos este año", ha asegurado el centrocampista.

Por el momento, Dani Olmo apuesta por lo conocido, sin embargo, habrá que esperar hasta el mercado de fichajes para ver si no se produce un cambio de rumbo en la vida del internacional español. El centrocampista habría recibido ofertas de clubes como el United, Atlético de Madrid e incluso del FC Barcelona, equipo en el que militó en las categorías inferiores hasta que decidió abandonar la Masía para seguir creciendo en Croacia.