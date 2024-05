Doble alegría para Laporta y Deco gracias al Bayern, giro galáctico: Tuchel cambiaría al Barça 24/25

Las cosas no han salido bien esta temporada en can Barça, ni mucho menos, pero no es el único lugar de la élite en el que la campaña ha sido una rotunda decepción, sin ir más lejos en Múnich, el Bayern lame heridas y ahora, como un reflejo de un FC Barcelona sumido en la crisis, toma una decisión que puede echar un cable al Barcelona. Y es que Thomas Tuchel, que anunció que se iba, tal vez no lo haga, con lo que ello supone para los azulgranas.

La imagen cambia

Ya se sabe lo que dice el refranero, ‘mal de muchos, consuelo de…’ pero en verdad al Barça le viene que ni pintado el anuncio del Bayern, no oficial pero sí oficioso, de que tal vez Tuchel recule y se quede en el Allianz Arena. A nivel institucional, al Barça le oxigena esto, ya que es una decisión que en los tiempos modernos no será vista de forma tan desastrosa, sino como una posibilidad que sucede a más de uno, y eso, en plena crisis económica y deportiva, es un alivio.

Y si la imagen del Barça se ve reforzada por la homóloga del gigante bávaro, también en el mercado puede haber ayudas, estas sí en forma de alegrías pragmáticas para la hinchada culé. Porque si bien es cierto que Xavi y Deco han dado el OK al traspaso de Guido Rodríguez como nuevo pivote del equipo una vez el jugador del Betis se convierta en agente libre en este mercado que se avecina, ahora los culés pretenden esperar acontecimientos o una reacción de ciertos díscolos pupilos de Tuchel.

Por ejemplo, de Joshua Kimmich, que no está conforme con muchas cosas en su club, no descarta salir toda vez que su contrato vence en 2025, el Bayern necesita negociar para que no se vaya gratis en unos meses y, además, es el objetivo Nº 1 del Barça para la medular.

Que Xavi se haya quedado ha sido un problema para el Barça, porque nadie, salvo el míster, quería en el club que eso sucediera, pero sin dinero en las arcas y ante la negativa de otros entrenadores, entre ellos Tuchel, se normalizaría esta situación de cara a la campaña 24/25 culé si Tuchel hace lo mismo en Alemania. Y ya si eso favorece que Kimmich se acerque, más.