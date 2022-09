El Bayern fulmina a Mané: se viene locura por el elegido de Guardiola

El problema del Bayern de Múnich esta temporada está siendo de regularidad y de ahí viene todo lo demás. Lógicamente cuando los resultados no llegan, al menos no al nivel acostumbrado en el Allianz Arena, la masa social mira con nostalgia hacia soluciones que estaban y funcionaban y con ira las nuevas que, aún siendo buenas, no carburan. Por eso Sadio Mané está señalado, por eso se echa de menos a Robert Lewandowski y por eso Julian Nagelsmann quiere al deseado por Pep Guardiola.

Publica Kicker que el deseo y el gran objetivo del mercado del Bayern está claro: Harry Kane, un futbolista, creen en Múnich, capaz de hacer olvidar por las bravas al polaco y, a la vez, de complementarse con el africano. Es verdad que Sadio Mané, al que tanto se critica, no es un delantero centro, sino más bien un 10 al uso o como mucho un extremo, normalmente por banda zurda, a pie cambiado, de ahí que pedirle los números de un especialista como el jugador del Barça quizá sea abusivo.

Por eso el técnico alemán recurre a la billetera para tratar de convencer al siempre díscolo con el Tottenham Kane, para que incluso desde este próximo mercado invernal, que arranca en enero de 2023, el futbolista internacional con Gareth Southgate recale en el gigante bávaro. Otra opción sería en verano. No será fácil y bien saben en las oficinas germanas que los spurs no son un hueso fácil de roer, como comprobó en sus carnes Pep Guardiola, que luchó hasta el final en la campaña 21/22 por hacerse con él.

Es verdad que ahora los skyblues tienen a Haaland, pero el primer impulso de míster catalán fue un Harry Kane capaz de realizar todo aquello para lo que era crucial Lewandowski. Kane, con su envergadura, juega de espaldas, res rápido al espacio, remata de cabeza, maneja los dos pies, tiene gol y genera segundas jugadas. Es decir, toda una estrella para poner la guinda al pastel germano. Eso sí, será caro, muy caro. Con él, Nagelsmann y Mané, que quedaría fulminado como goleador, pudiendo centrarse en otras fases del juego, estarían completos. Ahí lo tienen, el objetivo número uno del Bayern ya está fijado, que se haga realidad es otro tema.