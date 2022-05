El Bayern gana a Manchester United y Barça y ya tiene nuevo jugador

Desde el pasado mes de enero, Noussair Mazraoui ha sido objeto de deseo de varios grandes del continente europeo. El lateral marroquí acaba contrato con el Ajax el próximo 30 de junio, una oportunidad que Bayern de Múnich, Manchester United y F.C. Barcelona querían aprovechar.

Representado por el recientemente fallecido Mino Raiola, el Barça tuvo que abandonar pronto la carrera por el lateral ya que alemanes e ingleses ofrecían unas cantidades a las que los azulgranas no podían llegar.

El lateral, de 24 años de edad y canterano del Ajax, ha sido pieza clave en el conjunto de Ámsterdam con Erik ten Hag, con quien esta temporada ha disputado más de 2.700 minutos, marcando cinco goles y dando cuatro asistencias, por eso el técnico holandés se lo quería llevar a Mánchester, pero el proyecto deportivo del Bayern ha convencido al jugador, que sabe que va a un club ganador.

Según apunta el diario Bild, el marroquí cobrará un salario cercano a los nueve millones de euros, unos emolumentos que le van a situar entre los mejor pagados de la plantilla.

La firma del contrato aún no ha tenido lugar, pero en Alemania aseguran que Mazraoui ya ha pasado el reconocimiento médico con el conjunto bávaro. En principio, el lateral diestro competirá con Benjamin Pavard y Josip Stanisic por el puesto, aunque el croata puede que salga cedido durante el próximo mercado de fichajes.

El Barça tendrá ahora que buscar una alternativa al marroquí, quien era la opción que más gustaba por su juventud y, sobre todo, por llegar gratis. Igual que el conjunto azulgrana está buscando un recambio para Jordi Alba en el carril izquierdo, el lateral diestro blaugrana es otra de las posiciones que urge reforzar en Can Barça, ya que Xavi no cuenta con Mingueza, Dani Alves no parece que vaya renovar y Sergiño Dest está en el mercado si llega una buena oferta.

Mazraoui es uno de los muchos futbolistas que saldrán del Ajax este verano. Antony, Sébastien Haller, Ryan Gravenberch o Edson Álvarez son algunos de los nombres que suenan para abandonar el Amsterdam Arena este verano.