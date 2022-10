Harry Kane paraliza su renovación y el Bayern espera su decisión

Harry Kane termina contrato con el Tottenham en junio de 2024. El conjunto inglés no quiere dejar marchar a una de sus piezas clave y por ello pretende sentarse a hablar con el jugador para una mejora y extensión de contrato, pero el atacante se ha negado, así lo asegura el diario Express quien informan de que el ‘10’ de Antonio Conte no quiere hablar de su futuro por lo menos hasta después del Mundial para no distraerse durante el torneo.

Una espera que mantendrá en vilo no solo al Tottenham, sino también al Bayern de Múnich, ya que, el conjunto germano quiere hacerse con los servicios del delantero inglés desde el pasado verano. Los alemanes ven al atacante de los Spurs como el sustituto perfecto de Robert Lewandowski, ya lo intentaron este pasado periodo estival, pero el ‘9’ dio su palabra al club de que continuaría en la entidad londinense un año más si conseguían mantener a Antonio Conte, y así fue, cumplió su palabra y ahora con los rumores de un posible regreso del técnico italiano a la Juventus de Turín todo podría cambiar.

Antonio Conte es uno de los nombres que la directiva bianconera maneja como posible sustituto de Allegri si no consigue revertir la situación de aquí al parón del Mundial. La Vecchia Signora no consigue levantar el vuelo y en el conjunto italiano ya empiezan a pensar en posibles recambios, el entrenador del Tottenham es uno de los que más gustan en la Juventus y eso implicaría una baza menos por parte de los Spurs para negociar un nuevo contrato con Harry Kane.

La confianza y la relación entre el delantero inglés y Conte es máxima y, por ello, la salida del italiano podría inclinar la balanza a favor del adiós del atacante del Tottenham, y si eso sucede, el Bayern de Múnich se encuentra al acecho. Sadio Mané parece que poco a poco está recuperando su mejor versión y Sané, Gnabry, Musiala y el joven Tel están facilitando que nadie se acuerde de Robert Lewandowski, pero son conscientes de que necesitan un ‘9’ que asegure un mínimo de 20 goles por temporada y el equipo germano creen que Harry Kane es el candidato perfecto.