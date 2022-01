Inesperada crisis de Haaland y Raiola: cumbre oscura con el Dortmund

Dicen ciertas lenguas cercanas al PSG que Nasser Al-Khelaifi le prometió en su día a Kylian Mbappé que facilitaría su salida del club francés si el Real Madrid (u otro club deseado por el de Bondy) se acercaba con una suma considerable a su figura y él quería salir. Bien es sabido que esa posibilidad se presentó el pasado verano (el Madrid llegó a ofertar 200 millones por el jugador de Les Bleus), por lo que, de ser cierto aquel rumor, el mandatario del PSG habría faltado a su palabra. Con Erling Haaland, Mino Raiola y el Dortmund puede suceder algo parecido el próximo verano.

Es verdad que existe la opción, todavía no confirmada, de que el punta pueda guardarse el as en la manga que supone haber firmado con su actual club una cláusula liberatoria por una cantidad determinada, lo que facilitaría su adiós, pero también es cierto que hay numerosos problemas que pueden argumentarse en contra de la operación, que incluso podrían imposibilitar la salida del ariete noruego el próximo verano; en cualquier caso, todos ellos son puntos a tratar la próxima semana en la tormentosa cumbre que se prevé entre el Dortmund y el entorno del futbolista.

El periódico Bild es el que garantiza, según su información, que esa cláusula, que es de 75 millones de euros, existe. Asimismo ahora se certifica, como asegura el diario Marca, que el club del Signa Iduna Park ha pedido una reunión con el jugador, el padre del mismo y su agente, Raiola, para aclarar qué quiere hacer el delantero la próxima campaña y en qué medida ese deseo puede satisfacer las necesidades del club alemán.

Si la cláusula existe, el Dortmund poco podrá hacer si Haaland desea irse, pero hay informaciones que señalan a que esta cláusula o es más alta o simplemente no existe. Por otro lado, las altas pretensiones de Raiola y la batalla que ya se está llevando a cabo entre el Barcelona y el Real Madrid (dos de sus principales pretendientes y dos de los destinos preferidos por el futbolista), que puede acabar en combate nulo según las cifras y los condicionantes que quieran imponer tanto Raiola como el Dortmund, podrían llevar la operación a cantidades difícilmente asumibles por estos y otros equipos. Tengan en cuenta, además, y este es un asunto que Haaland ya ha decidido, que el futbolista ha descartado seguir en Alemania si sale del BVB, jugar en Italia o Francia, de modo que solo la Premier League y LaLiga sacarán al escandinavo de suelo germano; es decir, los millones del PSG y posiblemente el Bayern aquí ya no valen. Pero, y si no hay cláusula, ¿puede algún equipo afrontar el traspaso, el sueldo y los gastos de un fichaje que puede irse a los 300 kilos?

Como ven se complica la trama y la semana que viene puede ser clave en el futuro del goleador más deseado por Europa.