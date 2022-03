Jovic encuentra competencia en Londres para ser el plan B de Haaland

Erling Haaland es uno de los futbolistas llamados a protagonizar un traspaso superior a 100 millones en el próximo mercado veraniego. El ariete noruego de 21 años lleva dejando patente varios meses su deseo de dar un salto de calidad en su carrera aterrizando en la Premier League o en LaLiga, las dos competiciones en las que el futbolista atesora más pretendientes. Por ende, la necesidad del Borussia Dortmund de buscar un plan B que trate de aminorar el vacío que dejará el escandinavo saca a la luz dos opciones altamente atractivas: Luka Jovic y Timo Werner, dos jugadores que están viviendo auténticos tormentos deportivos en la actualidad.

El delantero del Real Madrid está pasando prácticamente desapercibido en los planes de un Carlo Ancelotti que, a pesar de la avanzada edad de Karim Benzema y de la necesidad del francés de dosificar sus minutos, no ha brindado apenas oportunidades al serbio. Es más, en el último partido disputado por los blancos fue Mariano quien ocupó esa posición por delante de Jovic, algo que ha terminado por matar la paciencia del exjugador del Eintracht de Frankfurt.

Su salida del club es un hecho irremediable y su destino podría ser el conjunto alemán, que ya el verano pasado manifestó interés en el balcánico, aunque fue el propio ‘Carletto’ el que privó a este de abandonar el Real Madrid: hoy todos los aficionados merengues se preguntan lo mismo, ¿qué le llevó a tomar tal decisión si no está contando con él?

Eso sí, aunque Jovic esté deseando dejar atrás su andadura en la capital española para poder recuperar su mejor nivel, el Dortmund también tiene otra opción sobre la mesa que podría cerrar esa puerta al delantero del Real Madrid. Werner vive una situación tan compleja en Londres como la del serbio y, a pesar que de Romelu Lukaku no está teniendo el protagonismo esperado tras llegar al Chelsea a cambio de 115 millones el verano pasado, el alemán no está sabiendo aprovechar esas rencillas entre ex del Inter de Milán y Thomas Tuchel.

Por ello, el Dortmund tiene el nombre del teutón como un relevo potencial para Haaland, aunque la decisión final no se conocerá hasta el próximo verano, cuando la temporada haya finalizado, el noruego haya elegido equipo y estos dos futbolistas expresen de forma manifiesta su deseo de cambiar de aires.