Neuer raja del Bayern y se acerca una salida al estilo CR7: guerra abierta entre club y jugador

Manuel Neuer no está nada a gusto con el Bayern de Múnich, el legendario portero alemán ha mostrado públicamente su descontento con la directiva bávara por la salida de una persona de su máxima confianza, el entrenador de porteros que lo acompañó en los últimos once años, algo que dejó muy decepcionado al legendario cancerbero.

El meta germano aseguró a través de una entrevista a The Athletic que fue un golpe bajo por parte de la directiva de su club: “Fue un golpe, cuando ya estaba en el suelo. Sentí que me arrancaban el corazón. Es lo más brutal que he vivido en mi carrera. La gente se echó a llorar”. Neuer, que se está recuperando de una fractura en la pierna que lo dejará fuera toda la temporada, vio como su equipo aprovechó su indisponibilidad para echar a una persona tan importante tanto en lo profesional como en lo personal.

Por su parte, la directiva del Bayern no tardó en responder con firmeza a las acusaciones de su capitán y leyenda. La reacción fue a través de Oliver Kahn, quien no se calló y devolvió el golpe públicamente a su jugador: “No es algo propio de él como capitán y no responde a los valores del Bayern. Sus declaraciones llegan en un momento inoportuno. Hablaremos con él muy claramente.” El que fuera predecesor de Neuer en la portería bávara, dejó bien claro que en Múnich nadie está por encima de club y no se van a permitir actitudes disonantes como la de su portero.

Ante este conflicto, podríamos estar antes los últimos pasos de Manuel Neuer como jugador del Bayern de Múnich, en estos momentos las relaciones entre club y jugador están pasando por un momento crítico, pues la lesión que sufrió esquiando no sentó nada bien en el seno del club, que se vio obligado a buscar un sustituto a contrarreloj.

Ahora, el desencuentro se ha acrecentado a través del inesperado despido de una de las personas de mayor confianza y cariño de Neuer, su entrenador de porteros. Todo ello podría hacer saltar por los aires la sintonía entre el legendario arquero germano y el Bayern, una relación que después de más de 11 años, podría estar llegando a su fin.