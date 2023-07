Primero fue Haaland, después Bellingham y ahora la otra perla del Dortmund, de pronto, al mercado

Que el Borussia Dortmund es el gran reducto en los últimos años en cuanto a raudal de creación de cracks mundiales, creemos que no hay ninguna duda, por eso se pone mucha atención con lo que pueda suceder con otro talento para ser un potencial crack mundial y que aparece en la rampa de salida en los últimos tiempos. Sí, tras Erling Haaland y Jude Bellingham, el siguiente de la lista puede ser Giovanni Reyna.

Mensajes ambiguos, protagonismo y carrera, en entredicho

No son pocos los problemas que acumula el joven jugador norteamericano en sus últimos pasos en el club germano y su selección, Estados Unidos. Le costó sacar la cabeza en el combinado nacional, donde ha tenido problemas con el seleccionador, mientras que en el Signal Iduna Park no consiguió la regularidad idónea, en parte por sus lesiones. Y estas pueden ser las razones para que el Dortmund se piensa su salida en esta ventana de transferencias.

Y eso coloca al jugador estadounidense, de 20 años (2002), en la mira de varios grandes. Al respecto de su posible marcha, el conocido informador de Sky Sport Deutschland, Marlon Irlbacher, decía que actualmente no está prevista una transferencia o préstamo de Gio Reyna en el BVB, el jugador de Estados Unidos debería comenzar a entrenar en Dortmund después de sus vacaciones”. Sin embargo, ese no es todo el espectro de su día a día, ya que hay dudas con su estado de forma y su regularidad, y no hay pocos equipos interesados en él.

Jugador de extrema habilidad, mucha envergadura, desgarbado y de una gran capacidad creativa, recuerda a Kai Havertz, flamante nuevo fichaje del Arsenal, un jugador capaz de cubrir amplios espacios de la franja de ataque, con mucha movilidad, capacidad para la asociación, el juego por banda, el desborde y con olfato goleador. Huele a crack si tiene continuidad y eso no se les escapa a muchos clubs, especialmente de la Premier League. Veremos qué ocurre con un posible nuevo caso como el del 9 del Manchester City o Bellingham.