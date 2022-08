Tristeza total: abandono de Lewandowski y Aubameyang, Alaba en el ajo

Las vacaciones han llegado a su final para muchos. No va más y llega la hora de la verdad que todos estaban esperando, tanto jugadores como cuerpos técnicos y especialmente aficionados. Este mismo fin de semana arranca la Bundesliga y lo hace con aires renovados, con nuevas caras en forma de fichajes… pero especialmente con una baja que van a notar de manera sensible, no va a estar Robert Lewandowski.

El que ha sido la principal figura de esta competición durante muchos años, guiando al Bayern de Múnich hacia un título tras otro de manera insistente, ha decidido este año dar carpetazo a su experiencia en Alemania tras prácticamente toda una vida jugando en la Bundesliga. Aterrizó allá por el año 2010 en el Borussia Dortmund y pronto todo el mundo pudo darse cuenta de que era un jugador diferente y un delantero con un olfato fuera de lo común, así que por eso el poderoso Bayern se lo llevó cuatro años más tarde y además como agente libre en una de las maniobras recientes más geniales.

El polaco ha batido récords como ha querido, ha sido Bota de Oro y los goles entraban en las porterías rivales casi sin pretenderlo. Pero ahora el público alemán se va a quedar sin poder disfrutar de este delantero de época después de su fichaje por el Barça por 45 millones de euros. Una Bundesliga que, por cierto, sigue también echando de menos a otro gran talento que se marchó hace tiempo con Aubameyang o a David Alaba, que se fue el pasado curso.

En lugar de Lewy, para tratar de hacer olvidar al ariete polaco, han llegado otros grandes nombres a la competición. De Ligt o Mané son las grandes apuestas del Bayern de Múnich para esta nueva temporada y por ellos han desembolsado importantes cantidades de dinero, Sebastian Haller, que tiene que parar por un tumor, era la gran figura a seguir en el Dortmund, o Mario Götze llama la atención en el Eintracht de Frankfurt, rival del Real Madrid en la Supercopa de Europa. De nuevo el Bayern parte como favorito pero un año más el Borussia Dortmund o alguna sorpresa como hay cada año tratarán de destronar a los bávaros.