A Lamine Yamal le han dicho tantas veces que es el mejor del mundo que ha dejado de escuchar a Flick

La explosión de Lamine Yamal en el mundo del fútbol ha sido una de las cosas más espectaculares que se han vivido en los últimos años. El delantero del FC Barcelona empezó a irrumpir cuando era menor de edad y, ahora, con 18 años, no tiene techo de cara al futuro. Sin embargo, esto también está preocupando al Barça y, especialmente, al entrenador, Hansi Flick.

De hecho, la relación entre ambos se está yendo a pique después de las últimas polémicas relacionadas con Lamine. Algunas informaciones apuntan a que el jugador va por libre y está teniendo conflictos con el técnico, especialmente por las normas internas que puso el alemán cuando aterrizó en el banquillo del Barça. La estrella se las está saltando, pero no está recibiendo castigos.

La relación entre Lamine Yamal y Hansi Flick ya no es tan buena como antes

Por eso, los dos se han alejado y ya no tienen ese trato tan cercano que tenían de antaño, cuando Lamine estaba subiendo como la espuma y Flick lo quería proteger, tratándole prácticamente como un hijo, para evitar que su carrera se descontrolara. Aun así, parece que no ha servido de nada e incluso algunos compañeros aseguran que el extremo está "endiosado", especialmente los últimos meses.

En el Barça hay preocupación por todo el entorno que hay alrededor de Lamine y la posible actitud tóxica que pueda demostrar, tanto en los entrenamientos como en el terreno de juego, por lo que ya le han advertido en más de una ocasión de un cambio de comportamiento. Sin embargo, de momento no ha llegado ningún castigo serio por parte del club o de Flick.

El delantero y el entrenador han perdido el trato que tenían de antaño

Precisamente, este último aspecto ha enfadado a algunos jugadores del Barça, teniendo en cuenta que ellos sí que tienen que cumplir las normas internas y estrictas que puso el entrenador encima de la mesa cuando llegó al conjunto azulgrana, pero una estrella como Lamine no, porque si no, se podría enfadar, y esto podría perjudicar a la entidad culé de cara al futuro con su continuidad.