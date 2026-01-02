Decisión tomada con Lamine Yamal: ya se sabe si estará ante el Espanyol

En el FC Barcelona se vivieron horas de inquietud tras el entrenamiento del jueves. Todas las miradas estaban puestas en Lamine Yamal, una de las grandes sensaciones de la temporada y pieza clave en el esquema azulgrana. El joven extremo apenas estuvo cinco minutos junto al resto de sus compañeros antes de retirarse del césped, un gesto que no pasó desapercibido ni para el cuerpo técnico ni para el entorno del club.

La escena fue suficiente para disparar las especulaciones. En una semana marcada por la exigencia del calendario y con un derbi a la vista, la posible baja de Lamine generó preocupación entre los aficionados. Su importancia va más allá de los números: desequilibrio, atrevimiento y una capacidad poco común para decidir partidos a pesar de su edad. Por eso, cualquier señal de alerta alrededor del canterano se vive casi como un problema de primer nivel.

Desde el club optaron por la prudencia y el silencio. No hubo comunicados alarmistas, pero tampoco confirmaciones tranquilizadoras. La gestión del jugador es cuidadosa, conscientes de que se trata de un futbolista joven al que no se quiere forzar más de la cuenta. Mientras tanto, el debate crecía: ¿llegaría Lamine Yamal al partido ante el Espanyol o habría que esperar?

Entrenamiento normal y luz verde para el derbi

La respuesta llegó este viernes. Lamine Yamal se ejercitó con total normalidad junto al resto del grupo, completando la sesión sin molestias y disipando cualquier duda sobre su estado físico. Una imagen que devolvió la calma al cuerpo técnico y, sobre todo, a una afición que ve en él uno de los grandes motivos para ilusionarse esta temporada.

‼️ Después de ser baja en la primera sesión del año por malestar general, Lamine Yamal vuelve a entrenar con el grupo en la previa del derbi catalán.



El 10 del Barça estará disponible para Hansi Flick contra el Espanyol. @mas_que_pelotas pic.twitter.com/60n2WtSvkz — Nacho Jiménez (@NachoJP_) January 2, 2026

Con esta evolución positiva, todo apunta a que el joven talento estará disponible para el duelo frente al RCD Espanyol. No se trata solo de una buena noticia a nivel deportivo, sino también anímico. En partidos de este tipo, la energía, la frescura y el descaro de Lamine pueden marcar la diferencia.

El Barça sabe que debe dosificarlo, pero también que es un futbolista capaz de cambiar el ritmo de un encuentro en cualquier momento. Por eso, la decisión está tomada: salvo giro inesperado, Lamine Yamal entra en los planes para el derbi. El susto ha quedado atrás y el mensaje es claro: el Barça respira tranquilo. Ahora, la pelota vuelve a estar en el césped. Y con Lamine disponible, el conjunto azulgrana afronta el partido con una de sus armas más desequilibrantes lista para volver a brillar. En un duelo siempre cargado de tensión, recuperar a su joya es, sin duda, la mejor noticia posible.