Deco le comunica a Flick que el fichaje estrella del Barça es casi imposible

El FC Barcelona empieza a asumir una realidad incómoda en los despachos. Deco ya le ha comunicado a Hansi Flick que el fichaje estrella que tenía en mente para reforzar la defensa es, a día de hoy, casi imposible. Nico Schlotterbeck, central del Borussia Dortmund y uno de los zagueros más cotizados del fútbol europeo, se da prácticamente por descartado en Can Barça. El club azulgrana ha seguido de cerca su evolución, pero las señales que llegan desde Alemania son claras.

Schlotterbeck tiene contrato con el Dortmund hasta junio de 2027, una vinculación larga que blinda al club alemán y eleva considerablemente cualquier operación. Esta temporada, el internacional alemán ha disputado más de 40 partidos oficiales, siendo titular indiscutible, con un rendimiento sólido tanto en Bundesliga como en Champions. Destaca por su potencia física, capacidad para anticipar, salida de balón limpia con la pierna izquierda y liderazgo defensivo, cualidades que encajaban a la perfección en la idea de Flick.

Decisión tomada lejos del Camp Nou

El gran golpe para el Barça llegó cuando el propio Schlotterbeck dejó entrever públicamente que su futuro estaba decidido. Según avanzó en redes sociales, el central alemán ya tiene claro que en 2026 su próximo destino será el Real Madrid o el Bayern de Múnich, descartando de facto cualquier opción azulgrana. Un mensaje que en el club catalán se interpretó como definitivo.

En caso de producirse ese movimiento, el precio de salida no bajaría de los 70-80 millones de euros, una cifra inasumible para el Barça en su actual contexto económico. En cambio, tanto Madrid como Bayern sí estarían en condiciones de afrontar una operación de ese calibre si el Dortmund abre la puerta.

Encaje en el Madrid de Xabi Alonso

Si finalmente recalara en el Real Madrid, Schlotterbeck sería una pieza clave en el proyecto de Xabi Alonso, siempre y cuando el tolosarra continúe en el banquillo. Su perfil zurdo, agresivo y con buena salida de balón encaja en una defensa adelantada y dominante. Podría formar pareja con Rüdiger o Militão, aunque su llegada sacrificaría a uno de los actuales centrales, con Alaba como principal candidato a perder protagonismo o incluso a salir, ya que su contrato termina en junio de 2026 y el club no está por la labor de renovarlo.

Mientras tanto, en el Barça asumen que el fichaje soñado se ha escapado. Flick deberá mirar otras opciones, porque Schlotterbeck ya ha elegido un camino lejos del Camp Nou.