Deco comenta a Flick que la operación con el Inter de Milán que le costará al Barça 25 millones

Deco ya ha movido ficha y se lo ha comunicado directamente a Hansi Flick: la operación con el Inter de Milán para reforzar el lateral derecho del Barça podría cerrarse por unos 25 millones de euros. El técnico alemán fue claro desde su llegada: necesita un suplente de garantías para Jules Koundé, alguien que permita rotar sin bajar el nivel competitivo y que encaje en la exigencia táctica del modelo azulgrana.

Ante esa petición, la dirección deportiva se puso manos a la obra. En las últimas semanas, se han estudiado varios perfiles que, sobre el papel, podían cumplir ese rol. Óscar Mingueza, por su conocimiento de la casa y su polivalencia; Andrei Rațiu, por su proyección física; o Julian Ryerson, por su fiabilidad defensiva. Sin embargo, ninguno terminó de convencer a Flick, que busca un lateral con impacto inmediato y características muy concretas. En ese contexto ha emergido con fuerza el nombre de Denzel Dumfries.

Dumfries, el perfil que convence a Flick

El lateral neerlandés del Inter de Milán gusta —y mucho— al entrenador alemán. Dumfries tiene contrato con el club italiano hasta junio de 2026, una situación contractual que abre la puerta a una negociación a la baja. El Inter es consciente de que este verano es clave para sacar rendimiento económico por el jugador, y el Barça ha detectado una oportunidad de mercado clara. Según las cifras que maneja Deco, la operación podría cerrarse alrededor de los 25 millones, una cantidad asumible dentro del actual contexto económico azulgrana.

En lo futbolístico, Dumfries ofrece atributos que Flick valora especialmente. Es un lateral potente, con gran recorrido, capaz de sostener esfuerzos largos y de aportar profundidad constante por banda derecha. Su capacidad para llegar a línea de fondo, su juego aéreo y su presencia en el área rival lo convierten en una amenaza ofensiva poco habitual para un defensor. Además, está acostumbrado a competir al máximo nivel, tanto en la Serie A como en competiciones europeas y con la selección neerlandesa.

Una alternativa real para Koundé

En el Barça de Flick, Dumfries no llegaría solo como suplente. Su perfil permitiría ofrecer variantes tácticas, especialmente en partidos donde se necesite más verticalidad o presencia física desde el lateral. A diferencia de otros candidatos, el neerlandés encaja mejor en la idea de un equipo intenso, agresivo y con laterales muy profundos.

Deco lo tiene claro y Flick también: si las condiciones económicas lo permiten, Denzel Dumfries es ahora mismo la opción preferida para reforzar el carril derecho del Barça.