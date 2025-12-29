El Barça da un giro inesperado con el futuro de Ferran Torres

A comienzos de 2025, Ferran Torres tenía una misión clara: demostrar que su adaptación al rol de delantero centro no era una solución de emergencia, sino una apuesta sostenible. Meses después, los hechos hablan por sí solos. Sus goles no solo han cambiado partidos, también han modificado la percepción interna en el FC Barcelona. Lo que parecía un caso abierto en el mercado se ha transformado en una pieza estructural del proyecto deportivo.

Del debate a la certeza: un ‘9’ construido a base de goles

Ferran no ha alcanzado este estatus desde la comodidad. Su evolución ha sido fruto de la adaptación constante. Ha alternado posiciones, ha asumido responsabilidades tácticas y ha aprendido a convivir con contextos ofensivos cambiantes. En 2025, ningún jugador ha marcado más goles en España que él, un dato que rompe cualquier discusión previa.

El punto de inflexión llegó en la Copa del Rey. Con Robert Lewandowski como referencia indiscutible en LaLiga y Champions, Ferran encontró en el torneo copero el espacio perfecto para crecer como ‘9’. Su hat-trick ante el Valencia fue una declaración de intenciones. No destacó solo por la cantidad, sino por el cómo: desmarques precisos, lectura del espacio y una definición fría.

Ferran Torres is the Spanish player who scored the most goals in 2025 with his club (27 goals). pic.twitter.com/s1L8BwC8Jf — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 28, 2025

Después llegaron los goles decisivos. Marcó en el Metropolitano para llevar al Barça a la final y volvió a aparecer en La Cartuja ante el Real Madrid cuando el partido se escapaba. Acciones de delantero centro clásico, ejecutadas con inteligencia y sin artificios. A partir de ahí, dejó de ser una alternativa puntual para convertirse en una solución real.

Un cambio que altera la planificación del club

La temporada 2025-26 terminó de consolidar su transformación. Dobletes, hat-tricks y goles decisivos han reforzado una idea clara: Ferran Torres ofrece rendimiento incluso cuando no marca. Su compromiso se mantiene intacto, incluso cuando Hansi Flick lo desplaza al extremo por necesidades tácticas.

Este crecimiento ha tenido consecuencias directas en los despachos. Joan Laporta y Deco ya no consideran prioritario acudir al mercado en busca de un gran ‘9’ si Lewandowski no continúa. Ferran ha cambiado el escenario interno y ha dado margen de maniobra a la planificación deportiva.