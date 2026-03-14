El Barça estudia un intercambio con Ferran Torres: es mucho mejor

El FC Barcelona ya empieza a analizar posibles movimientos para el próximo mercado de fichajes. Entre las operaciones que podrían aparecer sobre la mesa está un posible intercambio que implicaría a Ferran Torres.

Ferran Torres atraviesa un momento complicado en el Barça

La temporada entra en su fase decisiva y en el FC Barcelona cada rendimiento se analiza con lupa. El equipo azulgrana sigue compitiendo en La Liga y en las competiciones europeas, pero dentro de la plantilla hay jugadores que atraviesan momentos difíciles.

Uno de ellos es Ferran Torres. El delantero del Barça no está viviendo su mejor etapa y sus números recientes han generado preocupación dentro del entorno del club. El atacante lleva ya nueve partidos consecutivos sin marcar, una racha que no pasa desapercibida en un equipo donde la exigencia ofensiva siempre es muy alta.

El delantero español llegó al FC Barcelona con grandes expectativas después de su etapa en el Manchester City. Su velocidad, su capacidad para jugar en varias posiciones del ataque y su movilidad lo convertían en un perfil muy interesante para el proyecto azulgrana. Sin embargo, la irregularidad ha marcado parte de su etapa en el club. En algunos momentos ha mostrado su calidad, pero en otros ha tenido dificultades para mantener continuidad en el rendimiento.

A pesar de ello, el entrenador Hansi Flick sigue confiando en el futbolista. El técnico considera que Ferran Torres puede recuperar su mejor nivel y aportar mucho al equipo si logra recuperar la confianza.

Un posible intercambio aparece en el mercado

Aunque el cuerpo técnico mantiene su confianza en Ferran Torres, el mercado de fichajes siempre abre escenarios inesperados. En este contexto ha aparecido una posibilidad que empieza a generar debate dentro del entorno del club.

Según diversas informaciones, el Olympique de Marsella estaría interesado en fichar al delantero español durante el próximo mercado de verano. El club francés ve en Ferran Torres un jugador con potencial para reforzar su ataque. Pero la operación podría ir más allá de un simple traspaso. El equipo francés estaría dispuesto a ofrecer un intercambio directo que incluiría a Mason Greenwood.

💣🚨 Olympique Marseille want to sign Ferran Torres this summer and are ready to offer a straight SWAP deal with Mason Greenwood to FC Barcelona. pic.twitter.com/5iQQU2AZCO — CHIMAOBI 🐅 (@chimaobi_saint) March 13, 2026

El delantero inglés, actualmente en el Olympique de Marsella, ha recuperado protagonismo en el fútbol europeo gracias a su rendimiento ofensivo. Greenwood destaca por su capacidad goleadora, su técnica y su versatilidad en el ataque. Este perfil encajaría con algunas de las necesidades ofensivas del FC Barcelona. En el club buscan futbolistas que puedan marcar diferencias en los últimos metros y que tengan capacidad para jugar en distintas posiciones del ataque.

Una decisión que dependerá del rendimiento

Por ahora, la situación sigue abierta. En el FC Barcelona no hay ninguna decisión definitiva tomada respecto al futuro de Ferran Torres. El club sabe que todavía queda parte de la temporada por disputarse y que el delantero puede cambiar su situación con buenas actuaciones.

El propio Hansi Flick ha transmitido al jugador su confianza y su deseo de que continúe en el proyecto. El entrenador considera que Ferran tiene condiciones para ser importante dentro del equipo. Sin embargo, el fútbol es un deporte de rendimiento inmediato. Si el atacante no logra recuperar su mejor nivel, el club podría estudiar seriamente algunas opciones del mercado.

En ese contexto, un posible intercambio con un jugador de perfil ofensivo como Mason Greenwood podría convertirse en una operación interesante para el Barça. Mientras tanto, Ferran Torres sigue teniendo la oportunidad de demostrar su valor dentro del equipo. Los próximos partidos podrían ser clave para definir su futuro en el FC Barcelona.